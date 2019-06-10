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Соцсети: в Благовещенске парень пытался угнать мотоцикл, но не совладал с ним

Соцсети: в Благовещенске парень пытался угнать мотоцикл, но не совладал с ним
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилась информация об инциденте в Благовещенске по адресу: улица Пионерская, 115. Отмечается, что утром там был обнаружен мотоцикл. «Возможно, попытка угона», – написал инстаграм-паблик mreporter_blg.

Другой инстаграм-паблик, blag_dtp, сообщил, что парень пытался угнать мотоцикл, но по всей видимости устал его тащить и бросил. Потом молодой человек стер свои отпечатки и скрылся.

Опубликованы фотографии и видео.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Фото: instagram.com/mreporter_blg

«В полицию Благовещенска поступило сообщение об угоне мотоцикла со двора дома. Данное транспортное средство обнаружено в районе одного из домов по улице Пионерской. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Изъяты и изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения, проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к нему. Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) – Прим. ред.)», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

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#происшествия #транспорт

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