В День России в Благовещенске могут засветиться два вековых памятника архитектуры (фото)

В среду, 12 июня, в областном центре Приамурья могут включить подсветку сразу на двух старейших городских зданиях – Центре эстетического воспитания имени Белоглазова и электроаппаратном заводе. Помешать этим планам может только небесная канцелярия, говорят в компании, которая занимается монтажом светодиодных прожекторов.

Монтаж подсветки ЦЭВа, или исторически универсального магазина торгового дома «И.Я.Чурин и Ко» уже находится на финальной стадии. Рабочие стараются успеть к празднику – Дню России, который отмечается 12 июня. По словам Евгения Гамермана, руководителя компании, которая занимается архитектурной подсветкой, работы осталось на день–два. В конце мая состоялся тестовый запуск.

«Лишь бы погода не подвела. В любом случае в День России ЦЭВ будет подсвечен. По заводу не уверен, но мы стараемся. Процентов 80, что успеем», – заверил Евгений Вячеславович.

Монтаж подсветки электроаппаратного завода начался на прошлой неделе. Это одно из старейших зданий Благовещенска. Оно было построено в 1891 году, там располагалась городская управа. Теперь это объект культурного наследия регионального значения. Посередине находится историческая часть, а по бокам – более современные пристройки. Их-то и собираются подсветить, так как на вековой части здания подсветка уже есть.

«Подсветка здания будет в теплых тонах. В нашем городе большая часть подсветок все-таки в холодном белом свете. К примеру, набережная у нас практически вся в холодном белом свете. Электроаппаратный завод эту картину разбавит. ЦЭВ у нас тоже в холодном белом исполнении – такое красивое историческое здание. А электроаппаратный завод будет в таких теплых домашних тонах. По количеству светильников гораздо скромнее, чем на ЦЭВе, – будет 75 новых светильников (на ЦЭВе 223 светодиодных прожектора – Прим. ред.). Будут засвечены стороны с Богдана Хмельницкого и со стороны улицы Ленина», – рассказал Евгений Гамерман.

На здании завода прожекторы устанавливают в самой верхней части строения, таким образом теплый белый свет будет падать сверху вниз.

«ЦЭВ – памятник архитектуры федерального значения. И так подсвечивать, как на заводе, там было запрещено – нельзя было, чтобы прожекторы было видно, поэтому их прятали, как могли. Там первый этаж подсвечивается с земли, второй подсвечивается снизу вверх, и на третьем этаже на нижней части кровли стоят прожекторы, которые подсвечивают все архитектурные элементы. На электроаппаратном заводе в плане монтажа было гораздо проще – нет серьезных сложностей как в прокладке кабеля, так и установке самих прожекторов», – поделился Евгений Вячеславович.

Средства на подсветку этого памятника архитектуры полностью выделил собственник здания. О какой сумме идет речь, Евгений Гамерман, а также на самом предприятии уточнять не стали. По словам Гамермана, если ко Дню России завершить монтаж не удастся, то оценить старания рабочих горожане совершенно точно смогут к концу текущей недели, скорее всего, в четверг.