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В Якутии пенсионер убил семью соседа и покончил с собой

В Якутии пенсионер убил семью соседа и покончил с собой
Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В Якутии пенсионер из поселка Угольный Нерюнгринского района убил трех человек и после этого покончил с собой, сообщает РИА Новости. После того как поступило сообщение о нападении, полицейские попытались задержать подозреваемого, однако тот совершил самоубийство.

В ведомстве отметили, что в Нерюнгринский район вылетела группа оперативных сотрудников, кинологов МВД Якутии, сотрудников ОМОН Росгвардии.

«В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о том, что 60-летний местный житель в ходе конфликта с соседями по даче совершил убийство 38-летнего мужчины, его 39-летней беременной жены, а также их 14-летней дочери», – сообщили в пресс-службе.

«Сегодня утром в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и Росгвардии подозреваемый в совершении тройного убийства был установлен и блокирован в одном из домов в районе дач поселка Угольный. Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством. Среди правоохранителей пострадавших нет», – отметили в МВД.

В рамках расследования проходит проверка.

В феврале 2019 года молодая семейная пара на Урале совершила четыре убийства. Молодые люди убили трех родственников и друга семьи, а их тела хранили у себя в доме.

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#криминал #происшествия

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