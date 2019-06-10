В Якутии пенсионер убил семью соседа и покончил с собой

В ведомстве отметили, что в Нерюнгринский район вылетела группа оперативных сотрудников, кинологов МВД Якутии, сотрудников ОМОН Росгвардии.

«В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о том, что 60-летний местный житель в ходе конфликта с соседями по даче совершил убийство 38-летнего мужчины, его 39-летней беременной жены, а также их 14-летней дочери», – сообщили в пресс-службе.

«Сегодня утром в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и Росгвардии подозреваемый в совершении тройного убийства был установлен и блокирован в одном из домов в районе дач поселка Угольный. Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством. Среди правоохранителей пострадавших нет», – отметили в МВД.

В рамках расследования проходит проверка.

В феврале 2019 года молодая семейная пара на Урале совершила четыре убийства. Молодые люди убили трех родственников и друга семьи, а их тела хранили у себя в доме.