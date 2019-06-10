Юным амурским футболистам дал мастер-класс бывший игрок благовещенского «Амура» (фото)

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Более полусотни юных футболистов Амурской области впервые побывали на мастер-классе известного тренера Владимира Косогова. Он – футбольный тренер с дальневосточными корнями, родился и работал в Хабаровске, а в 70-е годы играл за благовещенский «Амур».

Мастер-классы для футболистов Владимир Косогов провел на мини-футбольном поле областного отделения Всероссийского физкультурно-спортивного сообщества «Динамо» в Благовещенске. В течение 4 часов специалист обучал юных амурчан и их тренеров навыкам футбольного вратаря. Мероприятие для всех желающих было бесплатным.

«Владимир Косогов будет присутствовать и на международном футбольном турнире, который состоится в Благовещенске на стадионе "Амур" 11, 12 и 13 июня. Он проследит за ходом игры и после нее проведет работу над ошибками с амурскими футболистами. В планах провести мастер-класс Владимира Косогова в городе Белогорске», – рассказал директор детской футбольной лиги «Амурец» Анатолий Кулик.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, известного тренера в Приамурье пригласила детская футбольная лига «Амурец». Она была организована в 2018 году. Ее разработали в ходе создания программы по развитию детского футбола. Такое поручение дал губернатор Амурской области Василий Орлов.

С помощью программы региональные власти решили развивать футбол в Приамурье и поручились оказывать поддержку детским футбольным командам, привлечь спонсоров. Такое участие со стороны областных властей должно помочь популяризовать этот вид спорта среди амурской молодежи. Когда открылась лига «Амурец», детским футбольным командам со всей области подарили 300 футбольных мячей. Инвентарь для начинающих футболистов закупили в областном министерстве по физической культуре и спорту. В планах руководителей лиги «Амурец» – стать частью Детской футбольной лиги России, а уже в дальнейшем – создать профессиональный футбольный клуб.

Губернатор Приамурья Василий Орлов в своем отчете за год работы отметил, что в области идет активное развитие детского футбола. Помогают в этом компания «Петропавловск», которая содействует работе лиги «Амурец», и «Газпром», которая возводит на территории региона в рамках реализации программы «Газпром – детям» многофункциональные стадионы в населенных пунктах, которые включают в себя современное поле для мини-футбола, волейбольную, баскетбольную площадку, беговую дорожку и тренажеры.

Владимир Косогов начинал футбольную карьеру в СКА (Хабаровск) в 1970 году. Выступал на позиции вратаря в командах: «Локомотив» (Чита), «Аэрофлот» (Иркутск), «Спартак» (Рязань), «Амур» (Благовещенск), «Прогресс» (Псков). Считался одним из сильнейших голкиперов во второй советской лиге. Тренерскую карьеру начал во Пскове. В 1987 году Косогов стал главным тренером местного «Машиностроителя». Позже работал в Хорватии, где возглавлял клуб высшей лиги «Самобор». Затем Косогов уехал в Бельгию и возглавлял клуб «Генк», которому помог выйти в Высший дивизион чемпионата Бельгии. В конце девяностых специалист вернулся в Россию. У себя на родине он тренировал команды: «Энергия» (Великие Луки), БСК (поселок Спирово), «Псков-747» и «Волочанин-Ратмир», а также работал в тренерском штабе тульского «Арсенала».