Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:18 0

В Сети продают подержанный гроб

В Сети продают подержанный гроб
Фото: msanele112

В соцсетях на продажу выставили гроб, который уже был в использовании. Это объявление привело в замешательство пользователей.

Юзер Twitter с ником Msanele112, который опубликовал объявление, написал, что это не шутка: цена второсортного гроба составляет 12 тысяч южноафриканских рэндов (около 52 тысяч российских рублей). Аналогичную запись парень разместил и в других социальных сетях.

Пользователи стали активно комментировать записи. Самый распространенный вопрос был о том, кому принадлежал гроб ранее. Один из пользователей в шутку написал, что раньше в нем был похоронен Иисус, а другой предположил, что из такого объявления вышла бы неплохая реклама к Пасхе, переводит «Лента.ру».

По словам эксперта в сфере ритуальных услуг, с которым поговорили журналисты, этот пост мог оказаться не шуточным. «В Южной Африке гробы часто подменяют без ведома семьи усопшего. Например, гроб, использовавшийся для человека, которого потом кремировали, могут затем выставить как новый», – объяснил эксперт.

В сентябре 2018 года в Благовещенске на улице обнаружили бесхозный гроб. Он не влез в машину, и его оставили на улице.

Просмотров всего: 223

#происшествия #юмор

распечатать


Происшествия

В Амурской области при столкновении автомобилей погиб человек (видео)
Происшествия

Соцсети: в Благовещенске парень пытался угнать мотоцикл, но не совладал с ним

В России и мире

В Якутии пенсионер убил семью соседа и покончил с собой
Происшествия

В амурском селе Косицино говорят об изнасиловании мужчиной 11-летней девочки

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь