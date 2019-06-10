В Сети продают подержанный гроб

В соцсетях на продажу выставили гроб, который уже был в использовании. Это объявление привело в замешательство пользователей.

Юзер Twitter с ником Msanele112, который опубликовал объявление, написал, что это не шутка: цена второсортного гроба составляет 12 тысяч южноафриканских рэндов (около 52 тысяч российских рублей). Аналогичную запись парень разместил и в других социальных сетях.

Пользователи стали активно комментировать записи. Самый распространенный вопрос был о том, кому принадлежал гроб ранее. Один из пользователей в шутку написал, что раньше в нем был похоронен Иисус, а другой предположил, что из такого объявления вышла бы неплохая реклама к Пасхе, переводит «Лента.ру».

По словам эксперта в сфере ритуальных услуг, с которым поговорили журналисты, этот пост мог оказаться не шуточным. «В Южной Африке гробы часто подменяют без ведома семьи усопшего. Например, гроб, использовавшийся для человека, которого потом кремировали, могут затем выставить как новый», – объяснил эксперт.

В сентябре 2018 года в Благовещенске на улице обнаружили бесхозный гроб. Он не влез в машину, и его оставили на улице.