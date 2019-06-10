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В амурском селе Косицино говорят об изнасиловании мужчиной 11-летней девочки

В амурском селе Косицино говорят об изнасиловании мужчиной 11-летней девочки
Фото: ru.depositphotos.com

Источник сообщил ИА «Амур.инфо» о серьезном происшествии в селе Косицино Тамбовского района Амурской области. По его информации, житель села попался на изнасиловании 11-летней падчерицы.

Как отмечается, случившееся активно обсуждают жители Косицино: люди возмущены. По словам источника, пострадавшая – школьница, девочка перешла в 5-й класс.

Другой источник частично подтвердил сведения, уточнив, что обстоятельства происшествия предстоит установить следствию.

В следственном управлении СКР по Амурской области агентству сообщили, что не комментируют данную информацию.

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#дети #происшествия

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