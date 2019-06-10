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В Благовещенске семь пожарных машин съехались к Амурской ярмарке (видео)

В Благовещенске семь пожарных машин съехались к Амурской ярмарке (видео)

Благовещенцев встревожили семь пожарных машин, выстроившихся возле здания Амурской ярмарки. Это произошло в понедельник, 10 июня, около 13 часов. Как стало известно Амур.инфо, огнеборцы прибыли по тревожному вызову.

Как сообщили корреспонденту информагентства в Главном управлении МЧС по Амурской области, в 12:56 поступило сообщение о коротком замыкании силового кабеля кондиционера. Он расположен в одном из отделов на втором этаже ярмарки.

По вызову примчались 21 пожарный и семь единиц техники. На месте выяснилось, что возгорания не произошло. Посетителей торгового центра временно эвакуировали.

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#МЧС #происшествия #торговля

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