В Благовещенске семь пожарных машин съехались к Амурской ярмарке (видео)

Благовещенцев встревожили семь пожарных машин, выстроившихся возле здания Амурской ярмарки. Это произошло в понедельник, 10 июня, около 13 часов. Как стало известно Амур.инфо, огнеборцы прибыли по тревожному вызову.

Как сообщили корреспонденту информагентства в Главном управлении МЧС по Амурской области, в 12:56 поступило сообщение о коротком замыкании силового кабеля кондиционера. Он расположен в одном из отделов на втором этаже ярмарки.

По вызову примчались 21 пожарный и семь единиц техники. На месте выяснилось, что возгорания не произошло. Посетителей торгового центра временно эвакуировали.