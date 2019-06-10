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Приамурье получит более полумиллиарда рублей на переселение из аварийного жилья

Приамурье получит более полумиллиарда рублей на переселение из аварийного жилья
Фото: Амур.инфо

Более 500 миллионов рублей для переселения амурчан из аварийного жилья федеральный бюджет выделит в ближайшие 2 года. Переселить планируется 550 человек из жилья площадью 12,3 квадратного метра.

Муниципалитеты, которые получать средства в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» уже определены. Это города Белогорск, Благовещенск, Райчихинск, Свободный, Сковородино, также районы – Бурейский, Благовещенский, Ивановский и Мазановский районы. Территории получат в общей сложности 557,9 миллиона рублей.

Переселению подлежат жилые помещения в многоквартирных домах, признанные аварийными до 1 июля 2017 года. 31 января представители министерства ЖКХ Амурской области и Минстроя России подписали соглашение о реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории области.

29 марта в регионе утвердили программу по переселению граждан из аварийного жилья на период 2019–2025 годов. Документ предусматривает переселение 6 тысяч жителей из аварийного жилья площадью 116,7 тысячи квадратных метров. До 1 июля планируется подписать соглашение о предоставлении финансовой поддержки региону фондом содействия реформированию ЖКХ.

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#ЖКХ #строительство #финансы

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Переселить планируется 550 человек из жилья площадью 12,3 квадратного метра.



    И как они там помещались? О_О

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