В Приамурье 28 миллионов раздадут начинающим аграриям

В Амурской области поддержат начинающих аграриев. В бюджете предусмотрено 28 миллионов рублей на гранты, которые выдаются начинающим фермерам и владельцам семейных животноводческих ферм. В понедельник, 10 июня, стартует второй этап конкурса – собеседования.

Заседание конкурсной комиссии по отбору крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) уже состоялось. В этом году для участия в конкурсе по отбору претендентов для предоставления грантов начинающим фермерам и грантов на развитие семейных животноводческих ферм поступило 23 заявки. Из них ко второму этапу конкурса допустили 16 начинающих фермеров и одну семейную животноводческую ферму.

При отборе учитывалось, чтобы глава КФХ не был одновременно предпринимателем и соучредителем какого-либо предприятия. Кроме того, ранее он не должен был получать аналогичные гранты. Он должен иметь трудовой стаж в сфере сельского хозяйства не менее трех лет. Также владелец КФХ должен составить план по дальнейшему развитию хозяйства и постоянно проживать по месту нахождения хозяйства.

При отборе каждого претендента на грант оценивают по 10 критериям: направление деятельности КФХ, его отдаленность от областного центра, сбыт производимой сельхозпродукции, наличие земельных участков, наличие рекомендательного письма от главы района, наличие или отсутствие КФХ на землях, взятых по программе «Дальневосточный гектар», количество голов скота, планируемое количество скота, приобретенное на деньги гранта, наличие у владельца КФХ собственных средств и оценка по итогам собеседования.

В текущем году на грант начинающим фермерам выделено 28 миллионов рублей. Из них более 27 миллионов – федеральные средства, 840 тысяч рублей – областные. На развитие семейных животноводческих ферм направлено 23,5 миллиона рублей. 20 миллионов из них – деньги федерального бюджета, 3,5 миллиона рублей – областного.

Как сообщает правительство Амурской области, гранты начинающим фермерам в Приамурье выделяют в течение семи лет. За это время 121 КФХ получил поддержку.

«В этом году грантовую поддержку на развитие семейной животноводческой фермы уже получили 18 амурских КФХ. Такая грантовая поддержка амурским фермерам оказывается с 2012 года. С 2012 по 2018 годы реализации программы гранты получила 41 семейная животноводческая ферма. В основном это были фермеры из Благовещенского района – 18 человек, из Завитинского – 15, Ивановского – 14, Зейского – 12. Чуть меньше в Константиновском районе – 10 и по 9 грантов в Октябрьском и Михайловском районах. Как показывает практика, в год в области гранты получают более 20 фермеров», – рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

Претендовать на такую грантовую поддержку могут официально зарегистрированные в Приамурье КФХ, работающие не менее двух лет, которые до этого ни разу не получали грант и не имеют вливаний из бюджетов разных уровней.

Материальную помощь оказывают амурским аграриям и в других формах. Региональные власти стараются поддержать сельское хозяйство в регионе и помогают фермерам его развивать. Для этого предусмотрены различные субсидии, например, на уплаты страховых премий или закупку семян. На это выделяются средства из областного бюджета в ходе региональной программы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства». Также фермерам полагаются возмещения затрат в рамках подпрограмм «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области», «Развитие мясного скотоводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка племенного дела, селекции семеноводства», «Техническая и технологическая модернизация», «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства».