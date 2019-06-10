На юге Приамурья дожди и грозы: прогноз погоды на 11 июня

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11 июня в Амурской области облачно с прояснениями. Местами на севере и в большинстве южных районов дождь, грозы. Местами по югу сильный дождь.

Ветер ночью будет дуть с юго-запада, днем – с востока, северо-востока со скоростью 2-7, при грозе с порывами – до 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 11...16, местами по северу – 3...8. Днем – 25...30, местами – около 20.

В Благовещенске ночью переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер с юго-запада разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит 14...16 градусов. Днем облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Скорость северо-восточного ветра достигнет 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут 23...25 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.