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Присвоение аэропорту Благовещенска имени Муравьева-Амурского не повлияет на документацию

Присвоение аэропорту Благовещенска имени Муравьева-Амурского не повлияет на документацию

Документация аэропорта после добавления к его названию имени графа Муравьева-Амурского никак не изменится. Об этом Амур.инфо рассказали в пресс-службе областного министерства транспорта и строительства. Присвоение имени отразится в визуализации.

Что это будет – памятник, баннер или какая-то другая форма, пока неизвестно. Сейчас этот вопрос прорабатывается, рассказали в ведомстве. Например, в Москве в международном аэропорту Шереметьево после присвоения ему имени Пушкина установили памятник поэту. Его открыли 5 июня, сообщает «Российская газета».

О том, что к названию благовещенского аэропорта добавится имя графа Муравьева-Амурского, стало известно 30 ноября. По итогу голосования в рамках конкурса «Великие имена России» этот вариант получил 58 % голосов. Больше 21 тысячи человек выбрали это имя. Второе место занял вариант «Леонид Гайдай» с результатом 25 % голосов. На третьем месте – «Михаил Орлов» – 15 %.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на имя генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского также претендовал владивостокский аэропорт Кневичи. Но этот вариант занял второе место с результатом 32 % голосов. Победу одержал Владимир Арсеньев – 38 % голосов.

В голосовании за имя аэропорта Хабаровска Геннадий Невельской и Ерофей Хабаров набрали по 43 % голосов, но за Невельского было отдано 74 046 голосов, а за Хабарова – 73 312. Николай Муравьев-Амурский здесь финишировал третьим – 12 % голосов.

В проекте участвовали 45 российских аэропортов международного и федерального значения. Он инициирован Общественной палатой РФ при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества любителей русской словесности, Российского военно-исторического общества. Присвоение имени аэропорту не означает его юридического переименования, поэтому не влечет за собой смену международного кода.

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#конкурсы #транспорт

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    К чему была возня с голосованием??? Пшик

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Лучше бы памятник Игнатьеву поставили. В городе уже два памятника Муравьёву-Амурскому, зачем ещё третий? Если только баннером обойдутся, тогда ладно.

  • Sapsanische

    Sapsanische
    2 часа назад

    нет, давайте все-таки перепишем всю-всю документацию

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    2 часа назад

    Зато сколько денег на это голосование потратили

  • ay

    ay
    1 час назад

    Иван Фёдорович

    Зато сколько денег на это голосование потратили



    Это была поповская забава. Потому и заслуженных деятелей мало. Зато царские губернаторы, священники, "Высоцкие" в ассортименте. Или РПЦ ни копеечки не дало, а под это дело раскулачили Минкульт?

  • мимо шел

    мимо шел
    1 час назад

    ИБД. Это не мат.

  • ay

    ay
    1 час назад

    nerro

    Лучше бы памятник Игнатьеву поставили. В городе уже два памятника Муравьёву-Амурскому, зачем ещё третий? Если только баннером обойдутся, тогда ладно.



    Поздно. Ужо есть памятник ракете.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Это ни на что не повлияет, от слова вообще!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Oldlord

    Это ни на что не повлияет, от слова вообще!



    Повлияло. Самочуйствие попов, монархистов и прочих противников советского=современного=цивилизованого=адекватного общества улучшилось. О них помнят. Их мнение ценят. Их взгляды разделяют. Им приятно.

    Повлияло. Денежки на это потрачены. А сколько ещё (денежек) предстоит потратить: скульптуры, памятные доски, барельефы, бюсты, банеры, электронные табло, инфостенды... У-у-у!

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