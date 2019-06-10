Присвоение аэропорту Благовещенска имени Муравьева-Амурского не повлияет на документацию

Документация аэропорта после добавления к его названию имени графа Муравьева-Амурского никак не изменится. Об этом Амур.инфо рассказали в пресс-службе областного министерства транспорта и строительства. Присвоение имени отразится в визуализации.

Что это будет – памятник, баннер или какая-то другая форма, пока неизвестно. Сейчас этот вопрос прорабатывается, рассказали в ведомстве. Например, в Москве в международном аэропорту Шереметьево после присвоения ему имени Пушкина установили памятник поэту. Его открыли 5 июня, сообщает «Российская газета».

О том, что к названию благовещенского аэропорта добавится имя графа Муравьева-Амурского, стало известно 30 ноября. По итогу голосования в рамках конкурса «Великие имена России» этот вариант получил 58 % голосов. Больше 21 тысячи человек выбрали это имя. Второе место занял вариант «Леонид Гайдай» с результатом 25 % голосов. На третьем месте – «Михаил Орлов» – 15 %.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на имя генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского также претендовал владивостокский аэропорт Кневичи. Но этот вариант занял второе место с результатом 32 % голосов. Победу одержал Владимир Арсеньев – 38 % голосов.

В голосовании за имя аэропорта Хабаровска Геннадий Невельской и Ерофей Хабаров набрали по 43 % голосов, но за Невельского было отдано 74 046 голосов, а за Хабарова – 73 312. Николай Муравьев-Амурский здесь финишировал третьим – 12 % голосов.

В проекте участвовали 45 российских аэропортов международного и федерального значения. Он инициирован Общественной палатой РФ при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества любителей русской словесности, Российского военно-исторического общества. Присвоение имени аэропорту не означает его юридического переименования, поэтому не влечет за собой смену международного кода.