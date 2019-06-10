79 детей пострадали от укусов клещей в Приамурье на минувшей неделе

Фото: Амур.инфо

Управление Роспотребнадзора по Амурской области подвело эпидемиологические итоги минувшей недели. С 3 по 9 июня в Приамурье зарегистрировали 189 пострадавших от укусов клещей, в том числе 79 детей.

Для экстренной профилактики энцефалита в медорганизациях Амурской области имеются 3 859 доз противоклещевого иммуноглобулина. Прививки против энцефалита получили в общей сложности 44 106 человек. Уровень заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями в Приамурье не превышает среднемноголетний. Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями в регионе – на уровне контрольного, при этом отмечается активизация кишечных вирусов. Начался сезон передачи энтеровирусных инфекций, заболеванию ими в наибольшей степени подвержены дети.

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#здоровье #происшествия

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Александр Авдеев