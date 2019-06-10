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сегодня, 13:22 0

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Фото: instagram.com/alibasov_nana/

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал, что у его отца, находящегося в реанимации, возникли осложнения. Один из ожогов желудка зарастает неправильно.

4 июня 72-летний Бари Алибасов был доставлен в реанимацию токсикологического отделения института имени Склифосовского с ожогами пищеварительной системы. Певец случайно выпил жидкость для очистки труб.

Состояние Бари Алибасова по-прежнему остается тяжелым. Сын продюсера рассказал журналистам, что один из ожогов зарастает неправильно. «В результате кишечник может закупориться», – рассказал сын Алибасова «Комсомольской правде».

Ранее появилась информация, что у Алибасова начались проблемы с психикой, но позже они были опровергнуты. Бари все еще находится в состоянии медикаментозного сна.

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#здоровье #шоу-бизнес

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