Амурчанин взломал сейф и на украденные деньги купил машину

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На одном из предприятий Благовещенска из сейфа пропали 140 тысяч рублей. Сообщение о краже поступило в городской отдел полиции 8 июня. Следственно-оперативная группа обнаружила, что сейф был взломан.

Полицейские нашли и предмет, с помощью которого предположительно злоумышленник вскрыл дверцу. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый гражданин, 1990 года рождения.

На подозреваемого составили и распространили ориентировку. В итоге сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который передвигался на только что купленной машине. Его доставили в отдел полиции. По словам амурчанина, автомобиль он приобрел на похищенные деньги. Транспортное средство полицейские изъяли. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.