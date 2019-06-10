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сегодня, 13:25 0

Амурчанин взломал сейф и на украденные деньги купил машину

Амурчанин взломал сейф и на украденные деньги купил машину
Фото: Амур.инфо

На одном из предприятий Благовещенска из сейфа пропали 140 тысяч рублей. Сообщение о краже поступило в городской отдел полиции 8 июня. Следственно-оперативная группа обнаружила, что сейф был взломан.

Полицейские нашли и предмет, с помощью которого предположительно злоумышленник вскрыл дверцу. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый гражданин, 1990 года рождения.

На подозреваемого составили и распространили ориентировку. В итоге сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который передвигался на только что купленной машине. Его доставили в отдел полиции. По словам амурчанина, автомобиль он приобрел на похищенные деньги. Транспортное средство полицейские изъяли. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

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#криминал #происшествия

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