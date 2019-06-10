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На Амур.инфо противников моста оказалось больше, чем его сторонников

На Амур.инфо противников моста оказалось больше, чем его сторонников
Фото: www.amur.info

На Амур.инфо завершился опрос по поводу трансграничного моста через Амур. «Вы за или против появления моста Благовещенск – Хэйхэ?» – спросила редакция. Большинство участников голосования высказались против.

В опросе, продолжавшемся с 31 мая по 7 июня, приняли участие 894 респондента. Их голоса распределились следующим образом. «За, это важнейший объект для развития экономики», – уверены 145 человек (16,2 % от общего количество участников голосования). «За, хватит жить в гнилом тупике, это интеграция в мировую экономику», – высказались 97 опрошенных (10,9 %). «За, жителям будет удобно ездить в Китай круглый год», – считают 83 проголосовавших (9,3 %).

Тех, кто против моста, оказалось больше. «Против, лучше бы дороги по области отремонтировали», – высказали недовольство 117 человек (13,1 %). «Против, это только усилит "экспансию с юга"», – переживает 81 опрошенный (9,1 %). «Против, теперь наши ресурсы рекой потекут в Китай», – уверены 264 респондента (29,5 %).

97 человек (10,9 %) признались, что им безразлична тема опроса.

Другой вариант предложили 10 участников голосования (1,1 %). «Дело хорошее, но как это скажется на мосту через Зею? И так пробки круглогодично, а теперь что будет? Это китайцам хорошо – мост и сразу город. А у нас еще один мост надо переехать. Выдержит ли зейский мост такие нагрузки?» – рассуждает читатель. «Считаю, что для жителей Благовещенска с точки зрения транспортной доступности более важен новый мост через Зею. Мост Благовещенск – Хэйхэ – это хорошо, но, думаю, что в отрыве от зейского моста он увеличит время стояния в пробках и износ действующего моста», – поделился мнением второй. «В общем-то, за. И хотелось бы выбрать первые два ответа: развитие экономики и конец гнилому тупику, интеграцию в мировую экономику, но... видимо, не сейчас. А с заделом на будущие перемены – да, мост нужен», – высказался третий участник опроса. «Политическая обстановка быстро меняется. Против», – кратко сообщил другой респондент. «Теперь поздно обсуждать», – вздохнул читатель. «Без изменения законодательства толку будет немного», – написал следующий опрошенный, не объяснив свой ответ. «Ничего не изменится», – уверен пользователь. «Незваный гость – как говорят», – оставил незаконченным свой комментарий еще один читатель. «Глупое голосование, никому не нужно, мост построят, и он будет со всеми экспансиями и вывозом ресурсов», – такая оценка дана в заключительном комментарии.

Тем временем на Амур.инфо стартовал новый опрос – тоже про мост через пограничный Амур. Читателям предлагается ответить на вопрос:

Будет ли мост Благовещенск – Хэйхэ востребован среди обычных амурчан?

Да, мне комфортнее ездить в Китай на своем автомобиле

Да, ездить на своем транспорте финансово выгоднее

Да, это значительно сэкономит время

Да, если по мосту будут ездить маршрутные автобусы и такси

Нет, не у всех есть личный автомобиль

Нет, поездки через мост будут обходиться дорого

Нет, придется оформлять дополнительные документы

Нет, людям привычнее и удобнее ездить по старинке

Мне все равно

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#Китай #СМИ #строительство

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    52 минуты назад

    мост нужен барыгам

  • FPG

    FPG
    48 минут назад

    ну.... раз народ против, давайте объявлять конкурс о сносе своей части.

    от китайцы перепутают, когда увидят как по мосту идёт тяжёлая техника с отбойниками))))

  • meneJer

    meneJer
    35 минут назад

    жаль нет голосовых сообщений...и обратной связи правительства...

    китайцы то точно будут ездить на своих машинах по нашим дорогам! а вот в числе русских ездящих по китайским дорогам будут только привелегированные, ну или маршрутки экскурсионные...

  • Noir

    Noir
    34 минуты назад

    FPG

    ну.... раз народ против, давайте объявлять конкурс о сносе своей части.

    от китайцы перепутают, когда увидят как по мосту идёт тяжёлая техника с отбойниками))))



    Быстрее в Благовещенске пару кварталов снесут под китайские торговые центры и базы временного хранения материалов, чем мост тронут.

  • Мудрый28

    Мудрый28
    30 минут назад

    с точки зрения логистики мост в этом месте вообще провальная идея и пущенные уже на ветер деньги. и противников больше потому наверное, что народ все таки думает и анализирует, а не просто слушает, что ему из телика пихают

  • ямщик

    ямщик
    22 минуты назад

    Ну, для туристов, конечно неудобно крюка давать. Из Благовещенска да через Каникурган, да в Хейхе. Однако, когда, и если, сделают канатную дорогу, то все будет хорошо. Туристы по канатке, мешочники, через Каникурган.

  • FPG

    FPG
    18 минут назад

    ямщик

    Ну, для туристов, конечно неудобно крюка давать. Из Благовещенска да через Каникурган, да в Хейхе. Однако, когда, и если, сделают канатную дорогу, то все будет хорошо. Туристы по канатке, мешочники, через Каникурган.



    какие мешочки в каникурган?

    прям на канатку с баулами. кабинку забить как "Пуму" зимой доверху, усесться на баулы и бухать.

    посреди амура ещё попрыгать всем дружно... надож проверить - надёжна ли конструкция.

  • foxik62

    foxik62
    5 минут назад

    Для вас, народец, мост строили? Это очередная кормушка для властьпридержащих. Умники нашлись

  • Crasy

    Crasy
    2 минуты назад

    Даёшь Китаю ещё больше леса. Продавай Родину.

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