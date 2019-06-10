На Амур.инфо противников моста оказалось больше, чем его сторонников

На Амур.инфо завершился опрос по поводу трансграничного моста через Амур. «Вы за или против появления моста Благовещенск – Хэйхэ?» – спросила редакция. Большинство участников голосования высказались против.

В опросе, продолжавшемся с 31 мая по 7 июня, приняли участие 894 респондента. Их голоса распределились следующим образом. «За, это важнейший объект для развития экономики», – уверены 145 человек (16,2 % от общего количество участников голосования). «За, хватит жить в гнилом тупике, это интеграция в мировую экономику», – высказались 97 опрошенных (10,9 %). «За, жителям будет удобно ездить в Китай круглый год», – считают 83 проголосовавших (9,3 %).

Тех, кто против моста, оказалось больше. «Против, лучше бы дороги по области отремонтировали», – высказали недовольство 117 человек (13,1 %). «Против, это только усилит "экспансию с юга"», – переживает 81 опрошенный (9,1 %). «Против, теперь наши ресурсы рекой потекут в Китай», – уверены 264 респондента (29,5 %).

97 человек (10,9 %) признались, что им безразлична тема опроса.

Другой вариант предложили 10 участников голосования (1,1 %). «Дело хорошее, но как это скажется на мосту через Зею? И так пробки круглогодично, а теперь что будет? Это китайцам хорошо – мост и сразу город. А у нас еще один мост надо переехать. Выдержит ли зейский мост такие нагрузки?» – рассуждает читатель. «Считаю, что для жителей Благовещенска с точки зрения транспортной доступности более важен новый мост через Зею. Мост Благовещенск – Хэйхэ – это хорошо, но, думаю, что в отрыве от зейского моста он увеличит время стояния в пробках и износ действующего моста», – поделился мнением второй. «В общем-то, за. И хотелось бы выбрать первые два ответа: развитие экономики и конец гнилому тупику, интеграцию в мировую экономику, но... видимо, не сейчас. А с заделом на будущие перемены – да, мост нужен», – высказался третий участник опроса. «Политическая обстановка быстро меняется. Против», – кратко сообщил другой респондент. «Теперь поздно обсуждать», – вздохнул читатель. «Без изменения законодательства толку будет немного», – написал следующий опрошенный, не объяснив свой ответ. «Ничего не изменится», – уверен пользователь. «Незваный гость – как говорят», – оставил незаконченным свой комментарий еще один читатель. «Глупое голосование, никому не нужно, мост построят, и он будет со всеми экспансиями и вывозом ресурсов», – такая оценка дана в заключительном комментарии.

Тем временем на Амур.инфо стартовал новый опрос – тоже про мост через пограничный Амур. Читателям предлагается ответить на вопрос: