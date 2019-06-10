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В Благовещенске ищут компании, которые будут контролировать реконструкцию аэропорта

В Благовещенске ищут компании, которые будут контролировать реконструкцию аэропорта
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске объявлено два аукциона, касающихся строительства и реконструкции аэропорта Игнатьево. На сайте госзакупок ищут подрядчиков, которые будут контролировать работы на территории аэропорта, а также их соответствие проектной, рабочей и сметной документации.

Начальная цена контракта в конкурсе по авторскому надзору за производством работ, в ходе которого будут контролировать реконструкцию на соответствие проекта, превышает 5 миллионов 800 тысяч рублей. Деньги выделяются из федерального бюджета.

Услуги компании, которая будет осуществлять строительный надзор на объекте, оцениваются примерно в 78 миллионов 400 рублей. Сейчас обе закупки находятся на этапе подачи заявок. Их будут принимать до 25 июня 2019 года.

Между тем подрядчика, который выполнит основные строительные и ремонтные работы, все еще не нашли. Как сообщало Амур.инфо, в мае 2019 года провалилась четвертая попытка по поиску строительной компании. Закупка была признана несостоявшейся, так как не было подано ни одной заявки. Ситуацию власти обсудили 31 мая, в ходе визита в Амурскую область полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и главы Минвостокразвития РФ Александра Козлова. Тогда были объявлены выговоры чиновникам из федерального министерства транспорта за неудовлетворительную работу по организации реализации проекта.

В рамках реконструкции аэропорта должна быть построена новая взлетно-посадочная полоса, длиной 3 километра и шириной 55 метров, которая сможет принимать дальнемагистральные широкофюзеляжные воздушные средства той же компании «Аэрофлот». Существующая полоса не обеспечивает безопасность полетов при приеме таких самолетов. Построена она была в 1962 году. Ее длина – 2,8 километра, ширина – 50 метров.

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#строительство #финансы #экономика

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