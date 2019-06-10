Глава Приамурья вошел в десятку самых богатых губернаторов России

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Задекларированный доход Орлова составил 31 596 742 рубля. Для сравнения: первое место рейтинга досталось врио губернатора Оренбургской области Денису Паслеру – 234 106 883 рубля. Вторым стал врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов с результатом 190 813 790 рублей. Третий – губернатор Московской области Андрей Воробьев – 95 766 112 рублей.

Изображение: blackcub.ru

Всего в рейтинге 84 места – по количеству глав регионов, отчитавшихся о доходах за 2018 год.

Последние места рейтинга заняли: губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский (1 324 175 рублей) – 82-е; врио главы Калмыкии Бату Хасиков (1 071 641 рубль), – 83-е; глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (607 382 рубля) – 84-е.

Единственным действующим руководителем региона, не представившим декларацию о доходах, оказался врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин. В пресс-службе регионального правительства отметили, что такая возможность есть у тех глав, чьи полномочия начались только с этого года.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Василий Орлов вошел в тройку самых богатых губернаторов Дальнего Востока.