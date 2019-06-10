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сегодня, 12:10 8

Глава Приамурья вошел в десятку самых богатых губернаторов России

Глава Приамурья вошел в десятку самых богатых губернаторов России
Фото: Амур.инфо

Центр социальных инноваций «Черный куб» составил рейтинг глав регионов России, исходя из их деклараций о доходах за 2018 год. В топ-10 самых богатых губернаторов вошел глава Амурской области Василий Орлов. Он оказался на 8 месте.

Задекларированный доход Орлова составил 31 596 742 рубля. Для сравнения: первое место рейтинга досталось врио губернатора Оренбургской области Денису Паслеру – 234 106 883 рубля. Вторым стал врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов с результатом 190 813 790 рублей. Третий – губернатор Московской области Андрей Воробьев – 95 766 112 рублей.

Изображение: blackcub.ru

Всего в рейтинге 84 места – по количеству глав регионов, отчитавшихся о доходах за 2018 год.

Последние места рейтинга заняли: губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский (1 324 175 рублей) – 82-е; врио главы Калмыкии Бату Хасиков (1 071 641 рубль), – 83-е; глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (607 382 рубля) – 84-е.

Единственным действующим руководителем региона, не представившим декларацию о доходах, оказался врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин. В пресс-службе регионального правительства отметили, что такая возможность есть у тех глав, чьи полномочия начались только с этого года.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Василий Орлов вошел в тройку самых богатых губернаторов Дальнего Востока.

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#губернатор #финансы

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    а Амурская область в число самых бедных

  • Слуга_Депутата

    Слуга_Депутата
    1 час назад

    Ну вот и рывок обещанный видно)))

    Кто бы сомневался об огромных доходах "слуг народа"...

    От чистого сердца желаем губернатору и слугам народа не жить на среднюю зарплату по их бумажкам, ведь даже на нее можно ноги протянуть.

    Счастья ему, здоровья крепкого крепкого...

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    я очень раз на этого человека!!!! Но его цель другая на этом посту!!!!

  • Терминатор

    Терминатор
    39 минут назад

    Власть всласть

  • Noir

    Noir
    33 минуты назад

    Орлов богаче Кожемяки - просто анекдот.

  • GnOmE

    GnOmE
    31 минута назад

    а теперь вычисляем среднее, как статистика делает ))) 31596742 и 15000

  • foxik62

    foxik62
    17 минут назад

    Вот объясните мне, человеку с высшим медобразованием, как в таком возрасте можно "честно" заработать такие деньги?

  • foxik62

    foxik62
    15 минут назад

    Пживчики самые богатые. Почему?

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