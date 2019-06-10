Концерты, выставки, игры, энкаунтер: как Благовещенск отпразднует День России

12 июня в Благовещенске пройдет около 35 мероприятий, посвященных главному государственному празднику – Дню России. Среди них выставки, игры, викторины, мастер-классы, исторические квесты, торжественные концерты и многое другое.

Главным мероприятием станет праздничная концертная программа «Парад дружбы народов» с участием ансамбля народной песни «Ярмарка» из Белогорского района, творческих коллективов города и Общественно-культурного центра. Она состоится в среду, 12 июня, на площади Общественно-культурного центра. Начало в 17:00.

На городской набережной в рамках фестивального движения «Культурный город» с 17:00 до 18:00 будет работать традиционная площадка «Танцы для здоровья». С 18:00 до 18:30 пройдет праздничная программа от ГУ МЧС России по Амурской области, а с 18:30 до 20:00 для горожан выступят творческие коллективы Благовещенска и Городского дома культуры.

Во всех библиотеках Благовещенска будут представлены тематические книжные выставки, интеллектуальную игру «Ратная слава России», увлекательное путешествие «Я живу в России» и другое.

В Городском и Первомайском парках пройдут различные мероприятия под девизом «С праздником, Россия!». Будут звучать песни о Росси в исполнении солистов и творческих коллективов города, запланированы различные развлекательные программы с викторинами, песнями, танцами, играми и конкурсами.

На площади Ленина 12 июня с 11:00 до 15:00 будет работать фотозона, посвященная Дню России, где каждый желающий сможет сфотографироваться с хэштегом «#ЯРоссия».

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, состоятся и в летних оздоровительных и пришкольных лагерях, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Как сообщало Амур.инфо, в связи с празднованием Дня России текущая рабочая неделя будет короче на один день.

Праздничные акции, посвященные празднованию Дня России 12 июня в Благовещенске