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Концерты, выставки, игры, энкаунтер: как Благовещенск отпразднует День России

Концерты, выставки, игры, энкаунтер: как Благовещенск отпразднует День России
Фото: en.termotron.ru

12 июня в Благовещенске пройдет около 35 мероприятий, посвященных главному государственному празднику – Дню России. Среди них выставки, игры, викторины, мастер-классы, исторические квесты, торжественные концерты и многое другое.

Главным мероприятием станет праздничная концертная программа «Парад дружбы народов» с участием ансамбля народной песни «Ярмарка» из Белогорского района, творческих коллективов города и Общественно-культурного центра. Она состоится в среду, 12 июня, на площади Общественно-культурного центра. Начало в 17:00.

На городской набережной в рамках фестивального движения «Культурный город» с 17:00 до 18:00 будет работать традиционная площадка «Танцы для здоровья». С 18:00 до 18:30 пройдет праздничная программа от ГУ МЧС России по Амурской области, а с 18:30 до 20:00 для горожан выступят творческие коллективы Благовещенска и Городского дома культуры.

Во всех библиотеках Благовещенска будут представлены тематические книжные выставки, интеллектуальную игру «Ратная слава России», увлекательное путешествие «Я живу в России» и другое.

В Городском и Первомайском парках пройдут различные мероприятия под девизом «С праздником, Россия!». Будут звучать песни о Росси в исполнении солистов и творческих коллективов города, запланированы различные развлекательные программы с викторинами, песнями, танцами, играми и конкурсами.

На площади Ленина 12 июня с 11:00 до 15:00 будет работать фотозона, посвященная Дню России, где каждый желающий сможет сфотографироваться с хэштегом «#ЯРоссия».

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, состоятся и в летних оздоровительных и пришкольных лагерях, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Как сообщало Амур.инфо, в связи с празднованием Дня России текущая рабочая неделя будет короче на один день.

Праздничные акции, посвященные празднованию Дня России 12 июня в Благовещенске

Наименование мероприятия

Дата и время

Место проведения

Творческое занятие и беседа о Дне России. Мультфильм «Как Пётр-Царевич цвета для флага российского искал».

11.06.

10:00

ДК с. Белогорье, ул. Релочная, 22

Беседа «Моя Россия, мой дом»

11.06

10:00

МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22

Виртуальная выставка «Символы Отечества»

11.06

11.00

МБ «Центральная», ул. Красноармейская, 128

Акция «Твой день, Россия»

11.06

11.00

ММБ им. А.П. Чехова, ул. Комсомольская, 3

Мастер-класс «Мишка ко Дню России»

11.06.

11.00

пришкольный лагерь «Школа № 26»

Игра-путешествие «Я живу в России»

11.06

12.00

МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42

Познавательный час «У этой силы имя есть – Россия»

11.06

12:00

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,10/1

Игровая программа «Россия – Родина моя»

11.06

13:00

МБ с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1

Игровая программа ко Дню независимости России – «Россия – Родина моя»

11.06.

13:00

Отделение ДК с.Плодопитомник

Беседа «Моя Россия»

11.06

14.00

МБ искусств, ул. Ленина, 72

Беседа-игра «Русь, Россия, Родина моя…»

11.05

18.00

МБ «Багульник», п. Моховая Падь, Л-2

Литературный вечер «День России»

11.06

18:00

МБ «Диалог», ул. Политехническая, 46

Кинопросмотр «Легенда № 17»

11.06

18.00

МБ искусств, ул. Ленина, 72

Концертная программа «День России»

11.06.

Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

Викторина «Какое прекрасное имя Россия»

11.06.

Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

Спортивные соревнования «Россия верит в тебя»

11.06.

Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

Концертная программа «Мы дети твои – Россия»

11.06.

Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

Фотозона, посвященная Дню России

12.06.

11:00 – 15:00

Площадь Ленина

Энкаунтер «Спецагенты»

12.06.

15.00

Первомайский парк (по согласованию)

Праздничная концертная программа «Парад дружбы народов» с участием ансамбля народной песни «Ярмарка» из Белогорска

12.06.

17.00

Площадь ОКЦ

Выставка работ мастеров ДПИ в рамках Дня России

12.06.

18:00

набережная Амура (район Триумфальной арки)

Праздничная программа проекта «Танцы для здоровья» в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной», посвященные Дню России

12.06.

18:00

набережная Амура

Концертная программа творческих коллективов города, посвященная Дню России

12.06.

19:00

набережная Амура

Раздача наклеек с символикой России «Россия в моей сердце»

12.06.

18.00 -19.00

площадка ОКЦ

Брейн-ринг «Я – гражданин России»

13.06

14:00

МБ «Дом семьи», Пионерская 157

Наименование мероприятия

Дата и время

Место проведения

Выставка-исторический экскурс «История России – гордость России»

02.06.

МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22

Выставка-информация «12 июня – День России»

05.06.

МБ «Багульник», Моховая Падь, Л-2

Звуковая выставка-инсталляция «Поэт в России больше, чем поэт»

05.06.

МБ искусств, ул. Ленина, 72

Книжная выставка «Люблю Отчизну, она сильнее всех!»

05.06.

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,10/1

Выставка-инсталляция «С любовью и верой в Россию»

06.06.

МБ с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1

Книжная выставка «Моя Родина – Россия!»

07.06.

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,10/1

Викторина «Русь, Россия, Родина моя…»

08.06.

15:00

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,10/1

Исторический час «Историческая память народа: из прошлого в будущее»

09.06.

15.00

МБ «Центральная», ул. Красноармейская, 128

Интеллектуальная игра «Ратная слава России»

09.06.

15:00

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,10/1

Творческое занятие и беседа о Дне России. Мультфильм «Как Пётр-Царевич цвета для флага российского искал».

11.06.

10:00

ДК с. Белогорье, ул. Релочная, 22

Беседа «Моя Россия, мой дом»

11.06

10:00

МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22

Виртуальная выставка «Символы Отечества»

11.06

11.00

МБ «Центральная», ул. Красноармейская, 128

Акция «Твой день, Россия»

11.06

11.00

ММБ им. А.П. Чехова, ул. Комсомольская, 3

Мастер-класс «Мишка ко Дню России»

11.06.

11.00

пришкольный лагерь «Школа № 26»

Игра-путешествие «Я живу в России»

11.06

12.00

МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42

Познавательный час «У этой силы имя есть – Россия»

11.06

12:00

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,10/1

Игровая программа «Россия – Родина моя»

11.06

13:00

МБ с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1

Игровая программа ко Дню независимости России – «Россия – Родина моя»

11.06.

2019

13:00

Отделение ДК с.Плодопитомник

Беседа «Моя Россия»

11.06

14.00

МБ искусств, ул. Ленина, 72

Беседа-игра «Русь, Россия, Родина моя…»

11.05

18.00

МБ «Багульник», п. Моховая Падь, Л-2

Литературный вечер «День России»

11.06

18:00

МБ «Диалог», ул. Политехническая, 46

Кинопросмотр «Легенда № 17»

11.06

18.00

МБ искусств, ул. Ленина, 72

Концертная программа «День России»

11.06.

Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

Викторина «Какое прекрасное имя Россия»

11.06.

Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

Спортивные соревнования «Россия верит в тебя»

11.06.

Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

Концертная программа «Мы дети твои – Россия»

11.06.

Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

Фотозона, посвященная Дню России

12.06.

11:00 – 15:00

Площадь Ленина

Энкаунтер «Спецагенты»

12.06.

15.00

Первомайский парк (по согласованию)

Праздничная концертная программа «Парад дружбы народов» с участием ансамбля народной песни «Ярмарка» из Белогорска

12.06.

17.00

Площадь ОКЦ

Выставка работ мастеров ДПИ в рамках Дня России

12.06.

18:00

набережная Амура (район Триумфальной арки)

Праздничная программа проекта «Танцы для здоровья» в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной», посвященные Дню России

12.06.

18:00

набережная Амура

Концертная программа творческих коллективов города, посвященная Дню России

12.06.

19:00

набережная Амура

Раздача наклеек с символикой России «Россия в моей сердце»

12.06.

18.00 -19.00

площадка ОКЦ

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#праздники

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