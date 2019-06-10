Благовещенец, трижды попавшийся пьяным за рулем, отправился в колонию

В Благовещенске осужден мужчина, любивший покататься пьяным за рулем авто. У него отбирали права, подвергали наказанию в виде обязательных работ – ничего не помогало. Когда гражданин в очередной раз попался нетрезвым, причем в серьезной степени опьянения, суд приговорил его к лишению свободы.

Первый раз горожанин попал под суд в 2017 году. Тогда мировой судья приговорил его к 220 часам обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года и 7 месяцев. Осужденный послушно сдал права и отработал необходимое время.

Но уже на следующий год снова был задержан нетрезвым за рулем. На этот раз суд наказал его 300 часами обязательных работ, а прав лишил на 3 года. Мужчина уже проще отнесся к наказанию – отрабатывать не стал, ездить продолжил.

В феврале 2019 года сотрудники ДПС остановили его на Заводской, когда он ехал на «мазде» – в очередной раз пьяный. «Согласно акту освидетельствования, установлено состояние алкогольного опьянения. Наличие абсолютного спирта в выдыхаемом воздухе составило 1, 203 миллиграмма на литр», – сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда. Это сильная степень опьянения.

На суде в качестве смягчающих наказание обстоятельств были учтены признание вины и наличие малолетнего ребенка у подсудимого. Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил. В результате осужденный был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Следующие 8 месяцев ему придется провести в колонии-поселении. После освобождения в течение 3 лет он не имеет права водить машину.