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Благовещенец, трижды попавшийся пьяным за рулем, отправился в колонию

Благовещенец, трижды попавшийся пьяным за рулем, отправился в колонию
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске осужден мужчина, любивший покататься пьяным за рулем авто. У него отбирали права, подвергали наказанию в виде обязательных работ – ничего не помогало. Когда гражданин в очередной раз попался нетрезвым, причем в серьезной степени опьянения, суд приговорил его к лишению свободы.

Первый раз горожанин попал под суд в 2017 году. Тогда мировой судья приговорил его к 220 часам обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года и 7 месяцев. Осужденный послушно сдал права и отработал необходимое время.

Но уже на следующий год снова был задержан нетрезвым за рулем. На этот раз суд наказал его 300 часами обязательных работ, а прав лишил на 3 года. Мужчина уже проще отнесся к наказанию – отрабатывать не стал, ездить продолжил.

В феврале 2019 года сотрудники ДПС остановили его на Заводской, когда он ехал на «мазде» – в очередной раз пьяный. «Согласно акту освидетельствования, установлено состояние алкогольного опьянения. Наличие абсолютного спирта в выдыхаемом воздухе составило 1, 203 миллиграмма на литр», – сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда. Это сильная степень опьянения.

На суде в качестве смягчающих наказание обстоятельств были учтены признание вины и наличие малолетнего ребенка у подсудимого. Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил. В результате осужденный был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Следующие 8 месяцев ему придется провести в колонии-поселении. После освобождения в течение 3 лет он не имеет права водить машину.

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#происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Зачётно!!! В названии статьи пишут трижды попадавшийся пьяным за рулем (явный рецидив!!!), а отягчающих обстоятельств, суд не усмотрел. Зато "нашёл" смешные смягчающие обстоятельства: признание вины (как в детском садике, простите меня) и наличие малолетнего ребенка у подсудимого (а он о маленьком ребёнке думал, когда садился за руль пьянющий)? А срок, вообще, обхохочешься(!!!)... Вчера по Ватсапу смотрел ролик, как полицейские (восточная страна) "воспитывали" такого прямо на дороге. Пристегнули наручниками к кузову пикапа ("распяли"), спустили штаны, и дубинкой по голой заднице (БЕЗ суда и следствия). После третьего удара, водятел ВЗВЫЛ (орал и плакал), после пятого на заднице шкура лопнула(!). Мне почему то показалось, что после такого наказания (реального), у него и мысли не будет пьяным сесть за руль... Наш суд самый гуманный...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Ещё бы машину конфисковали...

    Срок несерьёзный какой-то. (

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