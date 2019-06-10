В Приамурье пятеро выпускников получили на ЕГЭ 100 баллов

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Стали известны результаты первых госэкзаменов в Амурской области. Среди сдававших ЕГЭ есть те, кто получил максимальные 100 баллов.

Четверо выпускников из Благовещенска и Белогорска безукоризненно написали экзамен по литературе. Еще один благовещенец показал наивысший результат ЕГЭ по географии. При этом стобалльников по географии в Приамурье за последние пять лет не было ни разу.

«Усиленно к экзамену по литературе не готовилась, больше делала упор на английский язык, который тоже сдавала. Секрета успеха никакого нет. Просто в школьные годы очень любила литературу, на совесть готовилась к урокам, всегда читала необходимые произведения, вот и все. Если хорошо учиться, никакие экзамены не страшны, – поделилась выпускница белогорской школы № 1 Валерия Кодун. – За свой результат спасибо хочу сказать учителям, которые нас готовили, и родителям за поддержку. В будущем хочу стать переводчиком».

«Я – студентка Благовещенского финансового колледжа, который окончу в 2020 году, и параллельно экстерном учусь в школе № 12. Сдача ЕГЭ мне необходима для поступления в вуз на факультет актерского мастерства и режиссуры. Но поскольку в следующем году меня ждет сдача дипломной работы, я решила позаботиться о дальнейшем обучении заранее. Хорошо, что результаты ЕГЭ действительны четыре года, это мне на руку, – отметила стобалльница Анна Ежак. – Сам экзамен показался мне легким. Сначала очень переживала, конечно. Но я тщательно готовилась целый год. Поэтому, когда я увидела знакомые темы, успокоилась и написала все, что знала».

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области, благодаря успехам амурских выпускников на экзамене по литературе в этом году средний балл ЕГЭ по этой дисциплине вырос почти на два балла.

Вместе с тем стали известны результаты первых экзаменов ОГЭ по английскому языку, русскому языку и обществознанию. Если уровень сдачи экзаменов по последним двум предметам остался на уровне прошлого года, то по английскому языку отмечены положительные сдвиги. По сравнению с прошлым годом число участников, которые не преодолели минимальный порог, сократилось, а «хорошистов» и «отличников» стало больше. В результате из 492 девятиклассников на «четыре» и «пять» с испытанием справились 80 %.

Позади восемь экзаменов. Следующие ОГЭ – литература, физика, информатика и биология (11 июня), история, физика и география (14 июня).

«Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору, определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника, они округляются и выставляются в аттестат целыми числами. Результаты по другим предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс, плюс итоговые оценки по предметам учебного плана основного общего образования, изучение которых завершилось ранее», – отметил начальник отдела общего образования регионального минобрнауки Дмитрий Продашанов.

Рособрнадзор сообщает, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились. В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ.

Примерно на 5 тысяч человек сократилось в сравнении с прошлым годом число участников ЕГЭ по базовой математике, не сумевших преодолеть минимальный балл. Это показывает успешность перестройки образовательных программ с учетом потребностей разных групп школьников и освоение абсолютным большинством выпускников школ базовых математических знаний, необходимых в практической жизни. Также на результатах сказалась реализация Рособрнадзором проекта «Я сдам ЕГЭ!», призванного помочь школьникам из регионов, где фиксировались низкие результаты итоговой аттестации, успешно подготовиться и сдать госэкзамены.

Результаты профильного экзамена демонстрируют первые итоги реализации комплекса мер, проводимых Рособрнадзором совместно с регионами по повышению качества образования. Больше, чем в 2018 году, участников экзамена показали высокий результат (81-100 баллов): их количество превысило 25 тысяч человек, что создает для вузов хорошую базу абитуриентов по математическим, естественнонаучным и IT-специальностям. Важно, что в отличие от прошлых лет, в 2019 году стобалльные результаты показали обучающиеся из 69 субъектов РФ.

«Итоги экзаменов подтверждают ключевую роль объективной оценки в развитии системы и повышении качества образования. Результаты демонстрируют реальное положение дел, и такая прозрачная оценка будет только стимулировать дальнейшее положительное развитие. Уже сейчас сделано немало. Важный шаг – внедрение ВПР, НИКО и других процедур, которые позволяют нам не только видеть проблему или недоработки, но и дают максимальную информацию для методической работы как со школами в целом, так и персонально с учащимися», – отметил Сергей Кравцов.

По предварительным данным, средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике профильного уровня вырос на 6 баллов по сравнению с 2018 годом. Это отражает рост популярности среди абитуриентов естественнонаучных и инженерных специальностей.

Экзамен по географии сдавали около 17 тысяч участников – немногим больше, чем в прошлом году. Порядка 6 % участников экзамена не смогли преодолеть минимальный порог.

ЕГЭ по литературе сдавали около 44 тысяч человек, что на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Около 4 % участников показали результат ниже минимального, а около 60 % – хороший результат в диапазоне 61-100 тестовых баллов.