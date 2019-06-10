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В Приамурье пятеро выпускников получили на ЕГЭ 100 баллов

В Приамурье пятеро выпускников получили на ЕГЭ 100 баллов
Фото: Амур.инфо

Стали известны результаты первых госэкзаменов в Амурской области. Среди сдававших ЕГЭ есть те, кто получил максимальные 100 баллов.

Четверо выпускников из Благовещенска и Белогорска безукоризненно написали экзамен по литературе. Еще один благовещенец показал наивысший результат ЕГЭ по географии. При этом стобалльников по географии в Приамурье за последние пять лет не было ни разу.

«Усиленно к экзамену по литературе не готовилась, больше делала упор на английский язык, который тоже сдавала. Секрета успеха никакого нет. Просто в школьные годы очень любила литературу, на совесть готовилась к урокам, всегда читала необходимые произведения, вот и все. Если хорошо учиться, никакие экзамены не страшны, – поделилась выпускница белогорской школы № 1 Валерия Кодун. – За свой результат спасибо хочу сказать учителям, которые нас готовили, и родителям за поддержку. В будущем хочу стать переводчиком».

«Я – студентка Благовещенского финансового колледжа, который окончу в 2020 году, и параллельно экстерном учусь в школе № 12. Сдача ЕГЭ мне необходима для поступления в вуз на факультет актерского мастерства и режиссуры. Но поскольку в следующем году меня ждет сдача дипломной работы, я решила позаботиться о дальнейшем обучении заранее. Хорошо, что результаты ЕГЭ действительны четыре года, это мне на руку, – отметила стобалльница Анна Ежак. – Сам экзамен показался мне легким. Сначала очень переживала, конечно. Но я тщательно готовилась целый год. Поэтому, когда я увидела знакомые темы, успокоилась и написала все, что знала».

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области, благодаря успехам амурских выпускников на экзамене по литературе в этом году средний балл ЕГЭ по этой дисциплине вырос почти на два балла.

Вместе с тем стали известны результаты первых экзаменов ОГЭ по английскому языку, русскому языку и обществознанию. Если уровень сдачи экзаменов по последним двум предметам остался на уровне прошлого года, то по английскому языку отмечены положительные сдвиги. По сравнению с прошлым годом число участников, которые не преодолели минимальный порог, сократилось, а «хорошистов» и «отличников» стало больше. В результате из 492 девятиклассников на «четыре» и «пять» с испытанием справились 80 %.

Позади восемь экзаменов. Следующие ОГЭ – литература, физика, информатика и биология (11 июня), история, физика и география (14 июня).

«Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору, определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника, они округляются и выставляются в аттестат целыми числами. Результаты по другим предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс, плюс итоговые оценки по предметам учебного плана основного общего образования, изучение которых завершилось ранее», – отметил начальник отдела общего образования регионального минобрнауки Дмитрий Продашанов.

Рособрнадзор сообщает, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились. В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ.

Примерно на 5 тысяч человек сократилось в сравнении с прошлым годом число участников ЕГЭ по базовой математике, не сумевших преодолеть минимальный балл. Это показывает успешность перестройки образовательных программ с учетом потребностей разных групп школьников и освоение абсолютным большинством выпускников школ базовых математических знаний, необходимых в практической жизни. Также на результатах сказалась реализация Рособрнадзором проекта «Я сдам ЕГЭ!», призванного помочь школьникам из регионов, где фиксировались низкие результаты итоговой аттестации, успешно подготовиться и сдать госэкзамены.

Результаты профильного экзамена демонстрируют первые итоги реализации комплекса мер, проводимых Рособрнадзором совместно с регионами по повышению качества образования. Больше, чем в 2018 году, участников экзамена показали высокий результат (81-100 баллов): их количество превысило 25 тысяч человек, что создает для вузов хорошую базу абитуриентов по математическим, естественнонаучным и IT-специальностям. Важно, что в отличие от прошлых лет, в 2019 году стобалльные результаты показали обучающиеся из 69 субъектов РФ.

«Итоги экзаменов подтверждают ключевую роль объективной оценки в развитии системы и повышении качества образования. Результаты демонстрируют реальное положение дел, и такая прозрачная оценка будет только стимулировать дальнейшее положительное развитие. Уже сейчас сделано немало. Важный шаг – внедрение ВПР, НИКО и других процедур, которые позволяют нам не только видеть проблему или недоработки, но и дают максимальную информацию для методической работы как со школами в целом, так и персонально с учащимися», – отметил Сергей Кравцов.

По предварительным данным, средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике профильного уровня вырос на 6 баллов по сравнению с 2018 годом. Это отражает рост популярности среди абитуриентов естественнонаучных и инженерных специальностей.

Экзамен по географии сдавали около 17 тысяч участников – немногим больше, чем в прошлом году. Порядка 6 % участников экзамена не смогли преодолеть минимальный порог.

ЕГЭ по литературе сдавали около 44 тысяч человек, что на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Около 4 % участников показали результат ниже минимального, а около 60 % – хороший результат в диапазоне 61-100 тестовых баллов.

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#образование

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Комментарии
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  • Мудрый28

    Мудрый28
    1 час назад

    про профильную математику улыбнуло)) В этом году задания ЕГЭ математика профиль несколько легче прошлогодних, опять же репетиторы работают во всю ( так как подавляющее большинство школьных учителей Амурской области, к сожалению, сами не в состоянии решить все задания ЕГЭ математика профиль, да что там все хотя бы на 70-80 баллов- и это факт, а уж научить так тем более, тех преподавателей, что решают все задачи сходу вообще по пальцам одной руки можно посчитать и в школах они уже не работают). Так что нацпроекты и "комплексы мер", думаю, особого отношения к улучшению результатов не имеют.

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    кто бы вам за копейки в школе готовил к ЕГЭ?

  • Oldlord

    Oldlord
    59 минут назад

    Мудрый28

    репетиторы работают во всю ( так как подавляющее большинство школьных учителей Амурской области, к сожалению, сами не в состоянии решить все задания ЕГЭ математика профиль, да что там все хотя бы на 70-80 баллов- и это факт, а уж научить так тем более).



    У меня, вообще, складывается впечатление, что некоторые учителя в сговоре с репетиторами.



    А некоторые, даже, не прочь заработать и на своих же учениках, тем же репетиторством.



  • Мудрый28

    Мудрый28
    54 минуты назад

    Если не вдаваться в неприятные рассуждения, реальность сегодня такова, что без профессиональных ( именно профессиональных а не учителей школы в свободное время) репетиторов сдать ЕГЭ на высокие баллы практически не реально. И как правило найти таких очень сложно, это не дешево, записываться надо заранее и то не факт что попадешь.

    А таких деятелей которые там кричат что подготовим к успешной сдаче ЕГЭ за два месяца вообще стороной обходить надо, потому как за два месяца подготовить на высокие баллы не реально. Это так развод для лохов и лентяев

  • Мудрый28

    Мудрый28
    49 минут назад

    Аликанте

    кто бы вам за копейки в школе готовил к ЕГЭ?



    учебный процесс должен быть так построен в школе, чтобы подготовка происходила в школе. за это отвечает МинОбр РФ, местное профильное министерство, директор школы учитель. И вопрос тут даже не в копейках, а в квалификации учителя. В школе нет задачи научить чтобы сдавали на высокие баллы, главное чтобы не было не сдавших.. Посмотрите от чего рейтинг школ зависит и Вам сразу все понятно станет.

    Учитель который занимается в свободное время от уроков со своим же учеником из школы - это конфликт интересов.

  • Аликанте

    Аликанте
    48 минут назад

    вот квалифицированные учителя и идут в репетиторы-платить надо за работу и потом требовать с учителей

  • Мудрый28

    Мудрый28
    43 минуты назад

    чтобы платить нужны квалифицированные кадры.

  • Аликанте

    Аликанте
    41 минута назад

    ну ну-все кадры от безденежья и рванули в репетиторы

  • Мудрый28

    Мудрый28
    37 минут назад

    только не у всех даже на ниве репетиторства получается ЗАРАБОТАТЬ, потому как квалификации не хватает. и снова, поджав хвост, идут в школу ПОЛУЧАТЬ копейки. Я специально выделил слова

  • ЛайКа

    ЛайКа
    31 минута назад

    Аликанте

    ну ну-все кадры от безденежья и рванули в репетиторы



    Ну так Дима жэж умный раз такую должность занимает, а он сказал: "идите в лесом бизнес"



  • Аликанте

    Аликанте
    29 минут назад

    ЕР всегда славилась антинародными фразами

  • Oldlord

    Oldlord
    24 минуты назад

    Аликанте

    ЕР всегда славилась антинародными фразами



    Зато у едра есть качественные приспешники, готовые поддержать любую кандидатуру на должность Премьера, когда такое предложение исходит от Гаранта!

    А вот сделать что-либо своими руками...

    Нет, учитель-элдэпэраст лучше пойдёт в де_путаты, но работать по специальности ни за что будет!

    И за это ему моё отдельное спасибо!

    Упаси боже от таких учителей!

  • Аликанте

    Аликанте
    22 минуты назад

    политика Олдлорд не стоит на месте-то что было приемлемо вчера-сегодня отторгается народом-вспомни голосование за президента

  • Oldlord

    Oldlord
    21 минута назад

    Аликанте

    политика Олдлорд не стоит на месте-то что было приемлемо вчера-сегодня отторгается народом-вспомни голосование за президента



    Я ещё и голосование за Премьера помню, и за пенсионный закон тоже...



  • Аликанте

    Аликанте
    21 минута назад

    своему племяннику мы наняли репетиторов по всем предметам-нам нужно хорошее образование-школа этого не даёт

  • Аликанте

    Аликанте
    19 минут назад

    вы Олдлорд на выборы вообще не ходите-вам нравится то что есть-так шта не жалуйтесь

  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад

    Аликанте

    вы Олдлорд на выборы вообще не ходите-вам нравится то что есть-так шта не жалуйтесь



    Когда будет из кого выбирать - приду.



    А голосить по наследным партийным спискам неблагодарное дело.



    Так доголоситься можно, что в школах тоже начнут высчитывыть 300% от нуля. )



  • Мудрый28

    Мудрый28
    17 минут назад

    Аликанте

    своему племяннику мы наняли репетиторов по всем предметам-нам нужно хорошее образование-школа этого не даёт



    это да. но среди репетиторов тоже встречаются мягко говоря не очень. не знаю как по другим предметам, но по математике действительно с репутацией и результатами есть три человека и у них из года в год все расписано. там и победы детей в олимпиадах, и результаты 80+

  • Аликанте

    Аликанте
    15 минут назад

    по математике есть хорошие преподаватели ВУЗов

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