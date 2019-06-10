11 июня благовещенцев приглашают стать донорами

Во вторник, 11 июня, в Благовещенске пройдет акция по сбору донорской крови. Она приурочена ко Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня. О донорстве, запасах крови в Амурской области и требованиях к донорам в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» рассказал главврач Амурской областной станции переливания крови Алексей Витер.

Мобильная станция будет работать на площади возле Общественно-культурного центра с 9 до 12 часов. Медики ждут совершеннолетних добровольцев, готовых сдать кровь. Верхнего предела возраста для доноров не существует – главное, чтобы человек был здоров. «Естественно, нужно быть здоровым. Накануне не есть жирную пищу, не употреблять крепкие спиртные напитки, выспаться, иметь хорошее настроение. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность», – озвучил требования Алексей Дмитриевич.

Донор имеет право на денежную компенсацию – 595 рублей – и два выходных дня. Сдавать кровь можно каждые три месяца. В среднем за один раз берется 450 миллилитров. Процедура длится 5–10 минут. После сдачи нужно отдохнуть, не увлекаться физическими нагрузками, питаться регулярно и умеренно, а также пить не менее двух литров воды в день. Может появиться ощущение слабости. В этом случае следует прилечь и приподнять ноги выше головы, либо сесть и ненадолго опустить голову между коленей.

Самые редкие группы крови – 4-я положительная и 4-я отрицательная группы. «Особенно распространенные группы крови – это первая и вторая, потом уже по нисходящей – третья и четвертая, поэтому они у нас всегда на особом почете. Когда идет речь о заготовке определенных компонентов – тромбоцитарной массы для детских учреждений – и если еще фигурирует донор с четвертой группой крови, естественно, у нас анкета ведется, делается обзвон таких доноров», – поясняет Алексей Витер.

Собранная кровь проходит многоэтапную проверку. «Это обследования в лабораториях на ВИЧ, гепатит B и C двумя методами, на сифилис – метод ПЦР и метод ИФА. На сегодняшний день эти методы регламентированы законодательством и являются основополагающими, в результате которых кровь выдается в лечебное учреждение. Естественно, безопасность ее регламентирована, и, не пройдя эти критерии, кровь не выдают, поэтому здесь все строго соблюдается», – говорит главный врач станции переливания крови.

Акции по сбору донорской крови в Благовещенске проводят регулярно. Поддержку в этом оказывают администрация города и региональное министерство здравоохранения. Такие мероприятия нужны для пополнения запаса компонентов крови. «На текущий момент запасы в необходимом количестве есть, они регламентированы соответствующими документами. Помимо этого, еще есть неснижаемый запас и дополнительный запас, который всегда приурочен ко всяким непредвиденным ситуациям. Все это в наличии есть, прогнозируется, выдается по соответствующему графику», – объяснил Алексей Дмитриевич.

Что нужно делать, получив сообщение о том, что срочно необходима кровь? Главное – не паниковать, уверен главврач станции переливания крови. Запасы есть всегда. «Мы выдаем в лечебные учреждения заранее подготовленные определенные компоненты крови. Имеется запас в лечебных учреждениях, имеется запас на станции. Бывают такие случаи, когда действительно есть необходимость, но это решается в оперативные сроки. Все, что необходимо, имеется, а если уж возникают такие ситуации, то доверьтесь службе крови. Мы сами отрегулируем все вопросы – сами будем выходить на доноров, общаться и призывать, если это необходимо. В крайнем случае, будем обращаться через СМИ. Ни к чему хорошему не приведут эти вбросы, паника, ажиотаж, звонки. На работе станции это может сказаться негативно», – подчеркивает Алексей Витер.

Узнать подробнее о донорстве можно прочитав полный текст интервью с Алексеем Витером в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» на сайте Амур.инфо.