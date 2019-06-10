Соцсети: в Благовещенске водитель попытался покинуть место ДТП и «получил по лицу»

Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появилась информация о ДТП в Благовещенске, которое получило неожиданное развитие. Отмечается, что один из водителей – участников аварии – пострадал уже после того, как попытался покинуть место происшествия.

«Настоящие дорожные войны разыгрались по улице Октябрьской, 108! Водитель "висты" в нетрезвом состоянии совершил ДТП, решил покинуть место происшествия, но пробил два колеса, пока менял, получил по лицу», – сообщил 10 июня инстаграм-паблик blag_dtp.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» пояснили, что подробностей случившегося пока нет. Известно, что в районе дома № 108 по улице Октябрьской произошло ДТП с участием двух автомобилей. Люди при аварии не пострадали.