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Соцсети: в Благовещенске водитель попытался покинуть место ДТП и «получил по лицу»

Соцсети: в Благовещенске водитель попытался покинуть место ДТП и «получил по лицу»
Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появилась информация о ДТП в Благовещенске, которое получило неожиданное развитие. Отмечается, что один из водителей – участников аварии – пострадал уже после того, как попытался покинуть место происшествия.

«Настоящие дорожные войны разыгрались по улице Октябрьской, 108! Водитель "висты" в нетрезвом состоянии совершил ДТП, решил покинуть место происшествия, но пробил два колеса, пока менял, получил по лицу», – сообщил 10 июня инстаграм-паблик blag_dtp.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» пояснили, что подробностей случившегося пока нет. Известно, что в районе дома № 108 по улице Октябрьской произошло ДТП с участием двух автомобилей. Люди при аварии не пострадали.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Слуга_Депутата

    Слуга_Депутата
    1 час назад

    Виноват в ДТП - получи благодарность(по лицу, подари свое авто), я думаю никто не против такого решения проблемы, ОСАГО можно отменять, культура вождения повысится в разы!!!

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад



    один из водителей – участников аварии – пострадал уже после того, как попытался покинуть место происшествия...... Люди при аварии не пострадали.



    )))))))

  • FPG

    FPG
    54 минуты назад

    Хороший Видать шиномонтаж)))

    Сколько стоит вкруг переобуть?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    26 минут назад

    Victrix



    один из водителей – участников аварии – пострадал уже после того, как попытался покинуть место происшествия...... Люди при аварии не пострадали.



    )))))))



    Ну бывает же! Ну могут же! Не зря же верила и надеялась! Отлично же написано!







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