Через 5 лет розничная продажа сигарет в РФ должна сократиться на четверть

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Розничные продажи сигарет к 2024 году должны сократиться на 24 % благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на Петербургском международном экономическом форуме.

«К 2024 году меры нацпроекта должны сократить розничные продажи сигарет на 24 %», – сказал Салагай на сессии «Демография как фактор глобальной тенденции». Петербургский международный экономический форум в 2019 году начался 6 и закончился 8 июня.В его рамках заключили 650 соглашений на сумму 3,1 триллиона рублей.

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#здоровье #российская власть

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Нина Гвоздкова