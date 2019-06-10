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сегодня, 10:48 6

Через 5 лет розничная продажа сигарет в РФ должна сократиться на четверть

Через 5 лет розничная продажа сигарет в РФ должна сократиться на четверть
Фото: Амур.инфо

Розничные продажи сигарет к 2024 году должны сократиться на 24 % благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на Петербургском международном экономическом форуме.

«К 2024 году меры нацпроекта должны сократить розничные продажи сигарет на 24 %», – сказал Салагай на сессии «Демография как фактор глобальной тенденции».

Петербургский международный экономический форум в 2019 году начался 6 и закончился 8 июня.В его рамках заключили 650 соглашений на сумму 3,1 триллиона рублей.

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    Как раз сразу после того, как станем пятой экономикой в мире, ага

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    в Союзе тоже пива не было

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Через 5 лет розничная продажа сигарет в РФ должна сократиться на четверть и вырастет нелегальный сбыт табачных изделий в два раза.

    Что у людей вместо башки на плечах?

  • тт

    тт
    2 часа назад

    Махорку будут на огороде выращивать, мой отец курил. Воняет, капец ,конечно. Зато своё, экологически чистое )))

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Они сами себе верят? По итогам 2017 года от продажи табачных изделий, бюджет России получил доход в размере 510 млрд. рублей. И, что, государство добровольно лишит себя 122,4 млрд. рублей?

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