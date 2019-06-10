Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:22 8

Стало известно, как правительство хочет поднимать село, в том числе на Дальнем Востоке

Стало известно, как правительство хочет поднимать село, в том числе на Дальнем Востоке
Фото: pixabay.com

Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села, разработанную по поручению президента. На Дальний Восток направят самую большую сумму на развитие кадрового потенциала, сообщает РИА Новости.

Государственная программа комплексного развития сельских территорий рассчитана на пять лет, и с 2020 года правительство готово потратить на ее выполнение 2,3 триллиона рублей. Ее уже назвали новой соцпрограммой. «Есть результаты, которыми мы по праву можем гордиться. Наши аграрии сегодня не только вернули себе российский продовольственный рынок, но и наращивают экспорт, это тоже всем известно, причем быстрее большинства других отраслей экономики. За прошлый год он увеличился на 20 процентов и достиг 25 миллиардов долларов», – говорил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Но качество жизни сельчан оставляет желать лучшего. В ходе недавнего заседания правительственной комиссии Дмитрий Медведев напомнил, что центральное водоснабжение есть только в 40 процентах населенных пунктов, а по асфальтированным дорогам можно добраться лишь до трети российских сел.

В правительстве уверены, что поднять уровень жизни села можно только за счет комплексного подхода к решению накопившихся проблем. Поэтому новая программа разбита на несколько пунктов: поддержка строительства жилья, содействие занятости, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройство территорий.

Субсидии на жилищное строительство со следующего года смогут получить как местные жители, нуждающиеся в улучшении условий, так и горожане, желающие переехать в село. Причем право на такую поддержку имеют не только граждане, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции, но и работники социальной сферы – здравоохранения, образования, соцобслуживания, культуры и спорта.

Больше всего на жилищную поддержку потратят в арктической зоне (Карелия, Коми, Архангельская и Мурманская области, Красноярский край, Ямало-Ненецкий и Чукотский округа) – 219 миллиардов рублей за пять лет. Дальнему Востоку выделят 171 миллиард, Северо-Кавказскому федеральному округу – 42 миллиарда, Калининградской области – 62,2 миллиарда, Крым получит 2,5 миллиарда и отдельно Севастополь – 40 миллионов рублей.

В документе отмечается, что за пять лет действия программы будет построено 2,34 миллиона квадратных метров жилья для 25,5 тысячи сельских семей, в результате чего доля благоустроенных домов в российских селах вырастет с 32,6 до 50 процентов.

Другая подпрограмма касается кадровой политики села. Самая большая сумма на развитие кадрового потенциала уйдет на Дальний Восток – 8,5 миллиарда рублей за пять лет. На втором месте Калининградская область с 1,2 миллиарда рублей, далее идут СКФО с 985 миллионами, арктическая зона с 620 миллионами рублей. Еще 120 миллионов придется на Крым.

К тому же в ближайшие пять лет компаниям и индивидуальным предпринимателям, направляющим сотрудников на учебу в подведомственные Минсельхозу вузы, государство будет компенсировать 30 процентов стоимости обучения студентов. Единственное ограничение – срок поддержки каждого работника не должен превышать пяти лет.

По этой же программе государство вернет сельским работодателям 30 процентов затрат на зарплаты и оплату проживания студентов сельскохозяйственных вузов, проходящих производственную практику в их компании.

Оставшиеся три подпрограммы касаются развития транспортной и инженерной инфраструктуры, а также благоустройства. Значительные расходы предусмотрены на возведение распределительных газовых сетей и локальных водопроводов.

На строительство асфальтированных дорог регионам будут выделяться субсидии из расчета десять миллионов рублей на километр дороги, «ведущей от существующей дорожной сети к общественно значимым объектам сел». Причем для различных областей эта сумма будет умножаться на повышающие коэффициенты. Самый высокий множитель, 2,98, будет применяться к Дальневосточному региону.

По благоустройству правительство опубликовало цифры только на первые два года. Регионам арктической зоны, Дальнего Востока, СКФО, Калининградской области, Крыму и Севастополю выделят 2,1 миллиарда рублей. На эти деньги будут строиться зоны отдыха, детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, приспособления для комфортного перемещения маломобильных граждан, площадки для сбора бытовых отходов и многое другое. Для получения субсидии на благоустройство местный бюджет должен будет внести не менее 30 процентов сметной стоимости каждого проекта. Это могут быть не только деньги, но и трудовой вклад местных жителей или строительных фирм.

Просмотров всего: 1167

#российская власть #Дальний Восток #ЖКХ #сельское хозяйство #строительство

распечатать


Общество 7

На Амур.инфо противников моста оказалось больше, чем его сторонников
Экономика

В Благовещенске ищут компании, которые будут контролировать реконструкцию аэропорта

Общество 6

Через 5 лет розничная продажа сигарет в РФ должна сократиться на четверть
Общество 7

Кожемяко рассказал, когда профильные ведомства переедут в новую столицу ДФО
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Где-нибудь будет. У кого-нибудь. Когда-нибудь

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    загнали в ЖО село, его теперь и двумя руками хрен поднимешь

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    "Поднятая целина" "Поднятое село"....

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Любопытно, какое село они смогут поднять. )

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Вангую-до сёл бабки не дойдут. Зато начнётся бурный рост различных ООО

    и пр. по отмыву средств.

  • Душелов

    Душелов
    1 час назад

    Одними лишь деньгами и дорогами людей в деревню, особенно на ДВ, не заманишь. Взять хотя бы жилье - отопление дровами/углем, газа нет, тарифы на все конские. Будь у нас дешевое электричество, как и полагается в энергоизбыточной области, можно бы им отапливаться, а так миллионеров нет. В лучшем случает ночью по 2хтарифному счетчику.

    Далее зарплаты - на селе они низкие, и большая часть уходит на коммуналку. Работы мало.

    Держать хозяйство и огород тоже не слишком выгодно, если семья не 10 человек.

    ФАПы и медпомощь на селе изничтожили, с любой мало-мальски серьезной проблемой или родами надо ехать в райцентр или в город.

    Школы недоукомплектованы учителями, и большинство из них почти на пенсии. Т.е. перспектив образования для детей нет.

    Ну и зачем тогда иметь домик в деревне?

  • severe

    severe
    1 час назад

    Как всегда ничего конкретного, кто как благоустроит? Очередной фонд озеленения луны. Что делать не понимают, что бы заработало. Просто кидают бабло, таким же кто ни чего не понимает. Потом программа провалилась, на местах не освоили, не доделали, не целевое использование и т. д. Как уже говорилось выше создаются конторки по отмыванию. В итоге виновных 1-2 посадят, 1-2 снимут. А воз и ныне там...

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь