Стало известно, как правительство хочет поднимать село, в том числе на Дальнем Востоке

Государственная программа комплексного развития сельских территорий рассчитана на пять лет, и с 2020 года правительство готово потратить на ее выполнение 2,3 триллиона рублей. Ее уже назвали новой соцпрограммой. «Есть результаты, которыми мы по праву можем гордиться. Наши аграрии сегодня не только вернули себе российский продовольственный рынок, но и наращивают экспорт, это тоже всем известно, причем быстрее большинства других отраслей экономики. За прошлый год он увеличился на 20 процентов и достиг 25 миллиардов долларов», – говорил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Но качество жизни сельчан оставляет желать лучшего. В ходе недавнего заседания правительственной комиссии Дмитрий Медведев напомнил, что центральное водоснабжение есть только в 40 процентах населенных пунктов, а по асфальтированным дорогам можно добраться лишь до трети российских сел.

В правительстве уверены, что поднять уровень жизни села можно только за счет комплексного подхода к решению накопившихся проблем. Поэтому новая программа разбита на несколько пунктов: поддержка строительства жилья, содействие занятости, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройство территорий.

Субсидии на жилищное строительство со следующего года смогут получить как местные жители, нуждающиеся в улучшении условий, так и горожане, желающие переехать в село. Причем право на такую поддержку имеют не только граждане, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции, но и работники социальной сферы – здравоохранения, образования, соцобслуживания, культуры и спорта.

Больше всего на жилищную поддержку потратят в арктической зоне (Карелия, Коми, Архангельская и Мурманская области, Красноярский край, Ямало-Ненецкий и Чукотский округа) – 219 миллиардов рублей за пять лет. Дальнему Востоку выделят 171 миллиард, Северо-Кавказскому федеральному округу – 42 миллиарда, Калининградской области – 62,2 миллиарда, Крым получит 2,5 миллиарда и отдельно Севастополь – 40 миллионов рублей.

В документе отмечается, что за пять лет действия программы будет построено 2,34 миллиона квадратных метров жилья для 25,5 тысячи сельских семей, в результате чего доля благоустроенных домов в российских селах вырастет с 32,6 до 50 процентов.

Другая подпрограмма касается кадровой политики села. Самая большая сумма на развитие кадрового потенциала уйдет на Дальний Восток – 8,5 миллиарда рублей за пять лет. На втором месте Калининградская область с 1,2 миллиарда рублей, далее идут СКФО с 985 миллионами, арктическая зона с 620 миллионами рублей. Еще 120 миллионов придется на Крым.

К тому же в ближайшие пять лет компаниям и индивидуальным предпринимателям, направляющим сотрудников на учебу в подведомственные Минсельхозу вузы, государство будет компенсировать 30 процентов стоимости обучения студентов. Единственное ограничение – срок поддержки каждого работника не должен превышать пяти лет.

По этой же программе государство вернет сельским работодателям 30 процентов затрат на зарплаты и оплату проживания студентов сельскохозяйственных вузов, проходящих производственную практику в их компании.

Оставшиеся три подпрограммы касаются развития транспортной и инженерной инфраструктуры, а также благоустройства. Значительные расходы предусмотрены на возведение распределительных газовых сетей и локальных водопроводов.

На строительство асфальтированных дорог регионам будут выделяться субсидии из расчета десять миллионов рублей на километр дороги, «ведущей от существующей дорожной сети к общественно значимым объектам сел». Причем для различных областей эта сумма будет умножаться на повышающие коэффициенты. Самый высокий множитель, 2,98, будет применяться к Дальневосточному региону.

По благоустройству правительство опубликовало цифры только на первые два года. Регионам арктической зоны, Дальнего Востока, СКФО, Калининградской области, Крыму и Севастополю выделят 2,1 миллиарда рублей. На эти деньги будут строиться зоны отдыха, детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, приспособления для комфортного перемещения маломобильных граждан, площадки для сбора бытовых отходов и многое другое. Для получения субсидии на благоустройство местный бюджет должен будет внести не менее 30 процентов сметной стоимости каждого проекта. Это могут быть не только деньги, но и трудовой вклад местных жителей или строительных фирм.