Белогорск оснастят интеллектуальным видеонаблюдением

Администрация Белогорска совместно с муниципальным отделением МВД России «Белогорский» определились с местами установки камер видеонаблюдения на территории городского округа. Камеры установят в рамках внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел рабочее совещание с начальником отдела полиции Давидом Авидзба, замглавы по ЖКХ Александром Башуном, замглавы по информационным технологиям Мариной Зингер и начальником управления по делам ГО и ЧС Иваном Пивкиным.

«Сегодня решается очень важный вопрос. Нам необходимо разработать техническое задание, определить приоритетное расположение интеллектуальных камер уличного видеонаблюдения в общественных местах, – отметил глава Белогорска в начале встречи. – Необходимо вместе с этим начать решать вопрос интернетизации отдаленных районов города с использованием коммуникационной инфраструктуры в правоохранительном сегменте АПК “Безопасный город”. Это на перспективу».

Правоохранительный сегмент видеонаблюдения на первом этапе включит в себя 10 интеллектуальных и 40 статических камер качественного видеоизображения. Накануне совместно с отделом полиции были проанализированы места расположения имеющихся камер с учетом необходимости снижения криминогенной обстановки в некоторых районах города.

«Мы исходили из тех мест, где у нас проходят массовые мероприятия. Площадь 30-летия Победы, городской парк культуры и отдыха. В обязательном порядке интеллектуальные камеры необходимо установить там, где массовое пребывание людей, – отметил начальник отдела полиции Давид Авидзба. – Если они будут распознавать лица и выдавать нам хулиганов, от этого будет большая польза. Массовые мероприятия – это место притяжения всех граждан. Также в числе точек интеллектуального видеонаблюдения будет железнодорожный вокзал, где большой пассажиропоток. Через нашу станцию проезжает много людей, в том числе, бывают и те, кто находится в розыске. На выезде из города интеллектуальные камеры будут считывать регистрационные номера автомобилей».

По итогу совещания глава Белогорска Станислав Мелюков дал ряд поручений. Одно из них специалистам администрации и сотрудникам правоохранительных органов совместно с ПАО «Ростелеком» предстоит выполнить сразу после закрытия спартакиады городов Амурской области. С 17 июня они детализируют геолокацию установки видеокамер с тем, чтобы уже к концу июня можно было начать мероприятия в рамках аукционных процедур.

Вместе с тем начинается работа по интернетизации отдаленных районов. Создана рабочая группа в составе сотрудников «Ростелеком», управления ЖКХ, управления по делам ГО и ЧС и полиции для определения технической возможности подключения интернета в частном секторе Белогорска.