Кожемяко рассказал, когда профильные ведомства переедут в новую столицу ДФО

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О внесении изменения в перечень федеральных округов». Центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток. Процесс переноса столицы Дальнего Востока был запущен в конце 2018 года.

По словам Кожемяко, еще не все профильные ведомства переехали во Владивосток. «Должны быть здания, помещения, средства связи. Этот процесс займет два-три-четыре года. Зачем спешка? Кто-то быстрее переедет. Полпредство переедет в этом году, такая задача поставлена. Кто-то уже переезжает, кто-то ищет здания», – сказал губернатор.

Петербургский международный экономический форум начался 6 июня и завершился 8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Он является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2018 году форум посетили 17 000 гостей из 143 стран.