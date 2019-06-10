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сегодня, 10:27 7

Кожемяко рассказал, когда профильные ведомства переедут в новую столицу ДФО

Кожемяко рассказал, когда профильные ведомства переедут в новую столицу ДФО
Фото: ria.ru

Переезд профильных ведомств во Владивосток, ставший столицей Дальневосточного федерального округа, займет несколько лет. Полпредство завершит переезд в текущем году. Об этом сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2019.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О внесении изменения в перечень федеральных округов». Центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток. Процесс переноса столицы Дальнего Востока был запущен в конце 2018 года.

По словам Кожемяко, еще не все профильные ведомства переехали во Владивосток. «Должны быть здания, помещения, средства связи. Этот процесс займет два-три-четыре года. Зачем спешка? Кто-то быстрее переедет. Полпредство переедет в этом году, такая задача поставлена. Кто-то уже переезжает, кто-то ищет здания», – сказал губернатор.

Петербургский международный экономический форум начался 6 июня и завершился 8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Он является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2018 году форум посетили 17 000 гостей из 143 стран.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    Сашка к себе подтягивает

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    А при чём тут Полпредство ДФО и губер Приморского края?

    КОНь за них что ли работает?

  • Слуга_Депутата

    Слуга_Депутата
    1 час назад

    AMURINFO не плохо было бы знать, что реплики, сплетни и всякая другая чушь, которую скажет посторонний человек нашей области - новостью не является)

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Слуга_Депутата

    посторонний человек нашей области



    Ну какой же он нам посторонний?



    Он нам столько долгов наделал - век помнить будем!



  • Oberon28

    Oberon28
    20 минут назад

    А что у него глаза такие красные?

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    Oberon28

    А что у него глаза такие красные?



    Не спит - о народе думку думает! )



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