Девушка сбросила почти 60 килограммов и чуть не умерла

В Северной Ирландии 19-летней Кейтлин Хоррокс сообщили о том, что ей не мешало бы похудеть. После этого девушка сбросила 57 килограммов и чуть не умерла.

Кейтлин встретила на вечеринке свою давнюю подругу, которая отметила, что раньше была такой же «огромной», как Хоррокс, но ей удалось избавиться от лишних килограммов. После этого замечания девушка решила избавиться от лишних килограммов. На диету Кейтлин села сразу после Нового года и менее чем за полгода сбросила 57 килограммов.

Она начала потреблять в день 700 килокалорий вместо необходимых 1 500, а если съедала сверх своей нормы, то вызывала искусственную рвоту. «Я не думала о негативных последствиях. Я просто испортила свое здоровье», – заявила девушка после того, как попала в больницу.

В конце апреля Хоррокс доставили в больницу с гипофосфатемией (низкий уровень фосфатов в крови, вызванный постоянными приступами рвоты – прим.ред). Помимо этого, у нее обнаружили выпадение волос, диагностировали заболевания десен, анемию и булимию. Врачи предупредили ирландку, что если она не начнет питаться нормально, то погибнет через несколько месяцев. В июне девушку выписали из больницы. Сейчас Хоррокс планирует правильно питаться и заняться спортом, сообщает «Лента.ру».

В октябре 2018 года девушке из Ливерпуля пришло странное СМС от диетолога, после которого она решила похудеть. Вес девушки составлял 123 килограмма, и ей удалось скинуть больше половины. Только после того, как женщина избавилась от лишних килограммов, она выяснила, что сообщение диетолога предназначалось не ей.