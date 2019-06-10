Благотворители помогли маленькому благовещенцу Найку Бенцелю с лечением в Китае (видео)

«Мы вылетели в город Юйцы. Найк настроен по-боевому, обещает, что будет заниматься из всех сил, чтобы 1 сентября пойти в школу, уверенно стоя на ногах!» – говорит мама Найка, Юлия Бенцель. Семья мальчика благодарит всех, кто помог и поддержал их. В клинике им предстоит провести все лето.

У Найка детский церебральный паралич. Сначала малыш не мог даже встать на ноги. Но после лечения в Китае мальчик понемногу окреп. Лечение нужно было продолжать. В конце прошлого года китайская клиника выставила счет за лечение и проживание Найка и его мамы. Итоговая сумма составила около 570 000 рублей. Благотворители собрали большую часть. До конца сбора осталось 20 778 рублей. Все, кто готов поддержать будущего благовещенского первоклашку, могут сделать посильный взнос на карту Сбербанка 5469 0300 1262 4128; или мобильный банк: +7-924-445-55-03 (Юлия Сергеевна).