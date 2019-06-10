Разработку документации на капремонт выставочного зала в Благовещенске оценили в полмиллиона

Фото: Амур.инфо

Чтобы определить организацию, которая разработает проектно-сметную документацию на капитальный ремонт выставочного зала в Благовещенске, будет проведен электронный аукцион. Это следует из сведений на сайте «Единая информационная система в сфере закупок».

В настоящее время уже закончена подача заявок от потенциальных подрядчиков работ. Датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников значится 10 июня. Дата проведения аукциона в электронной форме – 13 июня. При этом обозначенная начальная (максимальная) цена контракта составляет 596 800 рублей.

В документах закупки есть, в частности, «основные требования к архитектурно-планировочному решению здания». Так, при планировке выставочного зала нужно будет предусмотреть «объединение помещений, разделенных временными перегородками, организацию единого выставочного пространства и следующих помещений и выделенных зон»:

– касса (зона, отделенная стеклянной перегородкой, рабочее место кассира);

– гардероб для посетителей (раздеваются до 100 человек);

– кабинет для сотрудников (рабочие места для 4 сотрудников, оснащенные необходимой мебелью и оборудованием, отвечающие требованиям охраны труда, с оконным проемом);

– подсобное помещение для приема и временного хранения картин, оборудованное стеллажами (на 100 картин), и небольшое складское помещение под хранение запасных витрин, подиумов, упаковочного материала, лестниц-стремянок;

– санузел для посетителей;

– зона кофе (буфета);

– места для отдыха посетителей (банкетки, журнальные столики);

– зона для просмотра видеоконтента (роликов, фильмов).

Ранее Амур.инфо сообщало о том, каким может быть фасад обновленного выставочного зала. Соответствующий проект пока не получил всеобщего одобрения. Недовольные высказывались, в частности, в социальных сетях.