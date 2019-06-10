Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:07 0

Разработку документации на капремонт выставочного зала в Благовещенске оценили в полмиллиона

Разработку документации на капремонт выставочного зала в Благовещенске оценили в полмиллиона
Фото: Амур.инфо

Чтобы определить организацию, которая разработает проектно-сметную документацию на капитальный ремонт выставочного зала в Благовещенске, будет проведен электронный аукцион. Это следует из сведений на сайте «Единая информационная система в сфере закупок».

В настоящее время уже закончена подача заявок от потенциальных подрядчиков работ. Датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников значится 10 июня. Дата проведения аукциона в электронной форме – 13 июня. При этом обозначенная начальная (максимальная) цена контракта составляет 596 800 рублей.

В документах закупки есть, в частности, «основные требования к архитектурно-планировочному решению здания». Так, при планировке выставочного зала нужно будет предусмотреть «объединение помещений, разделенных временными перегородками, организацию единого выставочного пространства и следующих помещений и выделенных зон»:

– касса (зона, отделенная стеклянной перегородкой, рабочее место кассира);

– гардероб для посетителей (раздеваются до 100 человек);

– кабинет для сотрудников (рабочие места для 4 сотрудников, оснащенные необходимой мебелью и оборудованием, отвечающие требованиям охраны труда, с оконным проемом);

– подсобное помещение для приема и временного хранения картин, оборудованное стеллажами (на 100 картин), и небольшое складское помещение под хранение запасных витрин, подиумов, упаковочного материала, лестниц-стремянок;

– санузел для посетителей;

– зона кофе (буфета);

– места для отдыха посетителей (банкетки, журнальные столики);

– зона для просмотра видеоконтента (роликов, фильмов).

Ранее Амур.инфо сообщало о том, каким может быть фасад обновленного выставочного зала. Соответствующий проект пока не получил всеобщего одобрения. Недовольные высказывались, в частности, в социальных сетях.

Просмотров всего: 43

#культура

распечатать


Общество 59

Архитектор слезами обольется: в Благовещенске презентовали проект выставочного зала

Общество 1

В Хэйхэ на аукционе продадут российские картины почти на 100 миллионов рублей
Культура 2

На премию губернатора в области литературы и искусства претендуют 9 номинантов Приамурья
Общество

В Серышеве собираются построить двухэтажную детскую школу искусств
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь