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В Приморье возрождают технологию выращивания женьшеня

В Приморье возрождают технологию выращивания женьшеня
Фото: minvr.ru

В Приморском крае начали возрождать методики выращивания женьшеня. Житель Приморского края вместе с напарником взял в аренду несколько гектаров земли в Лазовском районе и стали высаживать семена дикоросов.

«Только в прошлом году осенью мы высадили больше 17 тысяч семян, нам повезло: большая часть взошла. В природе семена женьшеня всходят больше года, но в домашних условиях я ускоряю этот процесс стратификации. Теперь ростки мы высадим и будем выхаживать их дальше», – рассказал Сергей Елизаров.

Выращивать это полезное растение в семье Сергея начал еще дед. Его в юношестве укусил энцефалитный клещ, из-за чего мужчину парализовало. Восстановить способности двигаться помогла иглотерапия и корень женьшеня. С тех пор в семье «корень жизни» выращивает третье поколение.

«Дед изучал много литературы о выращивании женьшеня, изучал опыт китайцев, они ведь давно сформировали культуру его разведения. После деда дома остались семена, которые отец для себя выращивал в розарии. Но мы подумали, возродить масштабное производство. В советские времена у нас в крае ведь даже совхоз был по выращиванию женьшеня», – добавил женьшеневод.

После того как большой урожай женьшеня будет собран, приморцы планируют обратиться к ученым ДВФУ за советом в обработке корней, сообщает Минвостокразвития.

Недавно ученые Дальневосточного федерального университета разработали оптимальный способ экстракции женьшеня с применением сверхкритического давления. Изобретение может использоваться в фармацевтической, пищевой и парфюмерно-косметической промышленности. На разработку оформлен патент.

Как сообщили авторы технологии, активные компоненты женьшеня, известные как гинзенозиды, имеют разнообразное лечебное действие: обладают противоопухолевым, иммуномодулирующим, регенеративным, антидиабетическим свойствами, эффективны при восстановлении после химиотерапии.

Фотографии музея женьшеня

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#Дальний Восток #жизнь #здоровье #наука

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