Амурчанин в Забайкалье угнал УАЗ и снес электроопору

Молодой амурчанин поехал на заработки в Забайкальский край, познакомился с местным жителем и угнал его УАЗ. Разбив машину о столб, злоумышленник быстро купил билет на поезд и собирался вернуться домой.

Забайкальские полицейские задержали жителя Амурской области в поезде. Мужчина обвиняется в угоне автомобиля в поселке Усть-Карск Сретенского района.

Как сообщает Zabinfo.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю, с заявлением об угоне автомобиля, стоявшего во дворе дома, в полицию обратился житель Усть-Карска. «В ходе поисковых мероприятий машина была обнаружена недалеко от дома потерпевшего в технически неисправном состоянии. Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 23-летний житель Амурской области, который приехал в Усть-Карск на заработки. С ним потерпевший накануне угона распивал спиртные напитки», – сообщили в ведомстве.

23-летний амурчанин решил покататься на УАЗе – машина стояла во дворе, в замке зажигания был ключ. Не справившись с управлением, молодой человек допустил наезд на электроопору. Бросив машину на месте ДТП, парень купил билеты на поезд и поехал домой. Его задержали, сняли с поезда и доставили в отдел полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.