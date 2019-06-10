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Правительство РФ продолжит влиять на увеличение рождаемости с помощью экономических стимулов

Правительство РФ продолжит влиять на увеличение рождаемости с помощью экономических стимулов
Фото: ru.depositphotos.com

На ПМЭФ-2019 об основных направлениях демографической политики рассказал первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. В частности, он напомнил, что в рамках президентского демографического пакета расширено таргетирование мер поддержки семьи.

На сессии «Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции» в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума он напомнил, что проблема рождаемости в России актуальна достаточно давно и государство ищет различные пути решения. Об этом сообщает сайт Минтруда РФ.

«Одно из важных решений в этом направлении, которое привело к мощному всплеску рождаемости, было принятие в 2007 году концепции демографической политики РФ. Концепция предполагала целый ряд обширных мер стимулирования рождаемости. На государственном уровне были приняты материнский капитал и новые пособия, развернута информационная кампания», – отметил Алексей Вовченко.

Замглавы минтруда России подчеркнул, что в результате тех решений более чем на треть увеличилось число рожденных, суммарный коэффициент рождаемости увеличился на 36 % и достиг 1,7 по итогам 2015 года.

«Более чем на 10 % снизились показатели по смертности, в том числе потому, что концепция была всеобъемлющая. На волне всех этих мер мы два года имели даже естественный прирост в десятках тысяч человек», – сказал Алексей Вовченко.

Однако, по его словам, 2016 и 2018 годы показали, как существенно могут ухудшаться достигнутые значения. «Мы за эти годы опять упали в рождаемости в суммарном коэффициенте более чем на 15 %. По смертности только 4 % снижения, а не более 10 %, и это идет очень стремительно», – сказал первый замминистра.

Он также отметил, что, несмотря на то, что одной из проблем рождаемости принято выделять снижение процента женщин фертильного возраста, а именно на четверть эта группа уменьшится к 2033 году, это не главная причина.

«Мы связываем причину снижения рождаемости, прежде всего с экономикой, с уровнем дохода наших семей, который за последние годы не растет. Если смотреть по показателям бедности, в числе бедных 79 % бедных домохозяйств – это домохозяйства с детьми. Поэтому меры нашего воздействия на увеличение рождаемости будут и остаются экономические – это экономическое стимулирование», – пояснил Алексей Вовченко.

Первый замминистра также подчеркнул, что в рамках президентского демографического пакета, реализация которого началась в 2018 году, расширено таргетирование мер поддержки – введены пособия не только на второго, третьего и последующих детей, но и на первых.

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#дети #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    26 минут назад

    вот Жириновский предложил сделать ЖКХ бесплатным-это предложение-а всё что предлагает ЕР это переливание воды из пустого в порожнее

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад



    ~~«Мы связываем причину снижения рождаемости, прежде всего с экономикой, с уровнем дохода наших семей, который за последние годы не растет. Если смотреть по показателям бедности, в числе бедных 79 % бедных домохозяйств – это домохозяйства с детьми. Поэтому меры нашего воздействия на увеличение рождаемости будут и остаются экономические – это экономическое стимулирование», – пояснил Алексей Вовченко.



    Красиво говорит. )

    Вот только мер не видно. (



    ~~вот Жириновский предложил сделать ЖКХ бесплатным



    Вот так предложить любой дурак гений сможет.

    А пути реализации он предусмотрел?

  • ay

    ay
    18 минут назад

    Налог на яйцы из пыльного чулана достанут?

  • Касандра

    Касандра
    16 минут назад

    ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ ПОСЛЕ ПОЛУТОРА ЛЕТ !Нормально?

  • Аликанте

    Аликанте
    12 минут назад

    лидер ЛДПР сделал дельное предложение-надо поддержать эту партию

  • Noir

    Noir
    9 минут назад



    Если смотреть по показателям бедности, в числе бедных 79 % бедных домохозяйств – это домохозяйства с детьми.



    Да потому что это новый вид заработка для неблагополучных семей - рожают детей для получения прибыли, потом в дет. дома сдают когда выплаты заканчиваются. Почему до сих пор платные садики, школы, институты? На родить деньги можно выделить, а из ребенка человека сделать уже денег нет?

  • Noir

    Noir
    8 минут назад

    Аликанте

    лидер ЛДПР сделал дельное предложение-надо поддержать эту партию



    ЕР до того как к власти пришла вообще райские обещания давала.

  • Аликанте

    Аликанте
    7 минут назад

    вы правильно отметили что ЕР это партия сказачников

  • ay

    ay
    1 минута назад

    Аликанте

    вы правильно отметили что ЕР это партия сказачников



    В чом отличие от сказочников Жириновского? Известно, что ничего бесплатного не бывает - кто заплатит за ЖКХ? Обама-Трамп? Да,нифига! Как минимум введут новый налог. Ну и? Те же "сферы", только в профиль.

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