Правительство РФ продолжит влиять на увеличение рождаемости с помощью экономических стимулов

На ПМЭФ-2019 об основных направлениях демографической политики рассказал первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. В частности, он напомнил, что в рамках президентского демографического пакета расширено таргетирование мер поддержки семьи.

На сессии «Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции» в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума он напомнил, что проблема рождаемости в России актуальна достаточно давно и государство ищет различные пути решения. Об этом сообщает сайт Минтруда РФ.

«Одно из важных решений в этом направлении, которое привело к мощному всплеску рождаемости, было принятие в 2007 году концепции демографической политики РФ. Концепция предполагала целый ряд обширных мер стимулирования рождаемости. На государственном уровне были приняты материнский капитал и новые пособия, развернута информационная кампания», – отметил Алексей Вовченко.

Замглавы минтруда России подчеркнул, что в результате тех решений более чем на треть увеличилось число рожденных, суммарный коэффициент рождаемости увеличился на 36 % и достиг 1,7 по итогам 2015 года.

«Более чем на 10 % снизились показатели по смертности, в том числе потому, что концепция была всеобъемлющая. На волне всех этих мер мы два года имели даже естественный прирост в десятках тысяч человек», – сказал Алексей Вовченко.

Однако, по его словам, 2016 и 2018 годы показали, как существенно могут ухудшаться достигнутые значения. «Мы за эти годы опять упали в рождаемости в суммарном коэффициенте более чем на 15 %. По смертности только 4 % снижения, а не более 10 %, и это идет очень стремительно», – сказал первый замминистра.

Он также отметил, что, несмотря на то, что одной из проблем рождаемости принято выделять снижение процента женщин фертильного возраста, а именно на четверть эта группа уменьшится к 2033 году, это не главная причина.

«Мы связываем причину снижения рождаемости, прежде всего с экономикой, с уровнем дохода наших семей, который за последние годы не растет. Если смотреть по показателям бедности, в числе бедных 79 % бедных домохозяйств – это домохозяйства с детьми. Поэтому меры нашего воздействия на увеличение рождаемости будут и остаются экономические – это экономическое стимулирование», – пояснил Алексей Вовченко.

Первый замминистра также подчеркнул, что в рамках президентского демографического пакета, реализация которого началась в 2018 году, расширено таргетирование мер поддержки – введены пособия не только на второго, третьего и последующих детей, но и на первых.