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В Хэйхэ за два дня прошедшей недели удвоился пассажиропоток

В Хэйхэ за два дня прошедшей недели удвоился пассажиропоток
Фото: Скриншот: телевидение Хэйлунцзяна

7-8 июня в Китае, на речном пункте пропуска удвоился пассажиропоток. Это связано с Праздником начала лета в Поднебесной.

7 июня, в пятницу, в Китае отмечали праздник Дуаньу – Праздник начала лета. Этот день в Китае – выходной, поэтому многие воспользовались тремя днями отдыха, чтобы отправиться в путешествие.

В среднем 7 и 8 июня через пункт пропуска прошло более 4 000 пассажиров за сутки – в 2 раза больше, чем обычно в этот период. Как сообщили на таможне Хэйхэ, пассажиры начали массово прибывать в зал выезда в Россию с 7 утра, и за оба дня поток пассажиров на выезд и въезд не прекращался. сообщает Biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйлунцзяна.

«Мы открыли на въезд и выезд все стойки для проверки документов на паспортном контроле, предупредили пассажиров о том, что на пункте пропуска ожидается рост пассажиропотока. Приняли меры по разделению потока пассажиров во избежание столпотворения в залах ожидания, чтобы обеспечить максимально комфортный проход пассажиров через наш пункт пропуска», – заявил в интервью телеканалу работник полиции пункта пропуска Хэйхэ.

Как сообщало Амур.инфо, в минувшую пятницу, 7 июня, через пункт пропуска Сюнькэ в Поярково выехала первая группа туристов из Китая. Тургруппа состояла из 32 человек.

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#Китай #праздники #таможня

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