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С 10 июня очередной район Благовещенска остался без горячей воды

С 10 июня очередной район Благовещенска остался без горячей воды
Фото: Амур.инфо

10 июня от горячего водоснабжения временно отключен очередной район Благовещенска. Городские тепловые магистрали продолжают готовить к следующему отопительному сезону.

Согласно опубликованному ранее графику отключений ТЭЦ, в период с 10 по 21 июня продлятся ремонтные работы на участке тепломагистрали № 3. Это – квартал № 161, центральная часть Благовещенска от улицы Мухина до улицы Театральной между улицей Пролетарской и улицей Амурской. При этом часть потребителей переключат на тепломагистраль Северо-Западного и Центрального района по согласованию с АО «АКС».

За это время специалисты цеха тепловых сетей проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали № 3, часть оборудования заменят. Будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят.

Кроме того, в период с 10 по 23 июня к предстоящему отопительному периоду будут готовить котельную поселка Садовый.

Между тем, специалисты завершили плановый ремонт тепломагистрали Центрального района и начали частично подключать горячую воду потребителям, проживающим в части города от улицы 50-летия Октября до улицы Лазо между Ленина и Октябрьской. Полностью горячее водоснабжение вернулось в дома 7 июня, сообщает пресс-служба Благовещенской ТЭЦ.

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#ЖКХ

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