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Названы сроки начала испытаний объектов второй очереди космодрома Восточный

Названы сроки начала испытаний объектов второй очереди космодрома Восточный
Фото: Амур.инфо

Начало испытаний наземных объектов второй очереди космодрома Восточный планируется до конца 2022 года. «Окончание строительных работ и начало испытаний наземного комплекса сейчас стоит в плане на конец 2022 года», – сообщил ТАСС 10 июня источник на амурском космодроме.

Ранее он информировал, что рабочие компании ПСО «Казань» на космодроме Восточный начали рыть котлован под новый стартовый стол, с которого будут запускать ракеты серии «Ангара». Заливка бетона под сооружение планируется осенью. В начале июня генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный. Он отметил, что работы должны быть завершены в срок, к 2023 году.

В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко сообщал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что собирается посетить космодром с инспекцией.

Также ранее сообщалось, что ПСО «Казань» продолжит строительство второй очереди. Первый запуск «Ангары» с Восточного планируется на 2023 год.

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#космодром #строительство

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