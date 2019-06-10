Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

«Устанавливается, что в компетенцию федеральных органов исполнительной власти входит утверждение требований к производственно-технической базе, требований к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого проводилось диагностирование, к порядку и срокам хранения указанного изображения в единой автоматизированной информационной системе техосмотра», — говорится в документе.

Также в них указывается, что такие меры необходимы для того, чтобы исключить оформление «серых» диагностических карт, которые выдаются без фактического проведения техосмотра автомобиля. Кроме того, операторов заставят раз в два года проходить процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации. Контролировать ситуацию с техосмотром будут МВД и Российский союз автостраховщиков. Так, полицейские будут оценивать, соблюдают ли операторы установленные правительством РФ правила проведения техосмотра.

Кроме того, закон предусматривает оформление диагностической карты в виде электронного документа, ее подписывает эксперт, проводивший диагностику авто. Ранее предлагалось снимать весь процесс на видео, однако позже от этой идеи депутаты отказались. В итоге правительство решило ограничиться двумя фотографиями — с начала и завершения прохождения технического осмотра.