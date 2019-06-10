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Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра
Фото: www.autonews.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС. Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

«Устанавливается, что в компетенцию федеральных органов исполнительной власти входит утверждение требований к производственно-технической базе, требований к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого проводилось диагностирование, к порядку и срокам хранения указанного изображения в единой автоматизированной информационной системе техосмотра», — говорится в документе.

Также в них указывается, что такие меры необходимы для того, чтобы исключить оформление «серых» диагностических карт, которые выдаются без фактического проведения техосмотра автомобиля. Кроме того, операторов заставят раз в два года проходить процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации. Контролировать ситуацию с техосмотром будут МВД и Российский союз автостраховщиков. Так, полицейские будут оценивать, соблюдают ли операторы установленные правительством РФ правила проведения техосмотра.

Кроме того, закон предусматривает оформление диагностической карты в виде электронного документа, ее подписывает эксперт, проводивший диагностику авто. Ранее предлагалось снимать весь процесс на видео, однако позже от этой идеи депутаты отказались. В итоге правительство решило ограничиться двумя фотографиями — с начала и завершения прохождения технического осмотра.

Просмотров всего: 993

#закон #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Гой

    Гой
    2 часа назад

    Очередная ерунда.

  • NEOS

    NEOS
    2 часа назад

    чо сказать...решение правильное! и ваще - очень своевременное...к пенсионному возрасту, ндс, коммуналке, инфляции, повышению цен на ФСЁ, запрету растить овощи у себя на участке - в самый раз...а то техосмотр...сейчас, прям, щитай - даром! поручить братухам-роттенвбергам заняться техосмотром"

  • full

    full
    1 час назад

    Предлагаю распространить фотофиксацию на работу чиновников, ГИБДД, полиции и врачей.

  • Noir

    Noir
    1 час назад



    В итоге правительство решило ограничиться двумя фотографиями — с начала и завершения прохождения технического осмотра.



    Кто-то может объяснить как по двум фотографиям можно определить как прошел техосмотр? Или это просто для галочки и повышения цены техосмотра?

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    28 минут назад

    Noir


    В итоге правительство решило ограничиться двумя фотографиями — с начала и завершения прохождения технического осмотра.



    Кто-то может объяснить как по двум фотографиям можно определить как прошел техосмотр? Или это просто для галочки и повышения цены техосмотра?


    Ну как минимум по времени снимков можно будет определить длительность процедуры техосмотра, соответствует ли она нормативу. Это я хоть как-то пытаюсь оправдать этот очень нужный, прямо таки необходимый закон)

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