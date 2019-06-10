Гороскоп на 10 июня: Львы обретут новые знания, у Стрельцов личные обиды

Восход Солнца: 04:19

Заход Солнца: 20:38

Солнце в Близнецах.

Овен. Критический день, связaнный с обманом и обидой, неблагоприятный день для любых дел. Сегодняшнее перенапряжение может отрицательно сказаться на вашем самочувствии.

Телец. День благоприятный для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений. Возможны новые встречи, неожиданные знакомства. Интимная жизнь вновь начинает вас радовать: с этого дня вас будет переполнять чувство нежности и любви. Слушайте голос своего сердца и поступайте так, как оно вам подсказывает.

Близнецы. Неблагоприятный день. Вам будет трудно реализовать свои замыслы. Возможно даже, что вы захотите рискнуть, но делать этого не стоит. Рекомендуется переждать и начать активную деятельность со вторника.

Рак. Пассивный день. Рекомендуется тактика выжидания. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. Постарайтесь нигде не выделяться, залечь на дно. Таким способом вы можете избежать многих негативных воздействий со стороны окружающих вас людей.

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Лев. День благоприятный для приобретения сокровенных знаний, обмена информацией. Лучше отойти от дел, не вступать в контакты, а поискать духовную поддержку в любимых занятиях, в музыке, театре, чтении классики.

Дева. Начало этой трудовой недели может вас порадовать. Ваша целеустремленность принесет ощутимые результаты. Возможно потепление в натянутых отношениях со старшими семьи. Интересы детей тоже потребуют от вас сегодня внимания и личного участия.

Весы. Сегодня вам также предстоит показать все свои способности и, приспосабливаясь к новым обстоятельствам, проявлять то исполнительность, то творческий подход к делу. Восстановите отношения с детьми. Не упускайте сегодня возможности завести массу новых интересных знакомств.

Скорпион. День пассивный. Нежелательно принимать поспешные решения, вам стоит затаиться и переждать. Не стоит привязываться к кому-либо или к чему-либо. Несмотря на мелкие неприятности, ваше самочувствие будет неплохим. Общение с любимым человеком избавит вас от психологического напряжения.

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Стрелец. Вероятно, сегодня все дела так или иначе будут связаны с домашними хлопотами или проблемами личного характера. Все благополучно разрешится, если вы будете действовать без спешки, обдуманно, взвешивая последствия своих поступков.

Козерог. День символизирует внутреннюю свободу и нравственное очищение. Избавьтесь от ненужных вещей, пересмотрите свои отношения с окружающими. Будьте честны по отношению к самим себе. Постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров. Звезды рекомендуют проявить твердость в отстаивании своих взглядов.

Водолей. Опасный сатанинский день, несущий обманы, иллюзии, надежды, которым не суждено сбыться. Необходимы ответственность в поступках, противостояние соблазнам и искушениям. Следует заниматься только самыми неотложными делами, гнать дурные мысли, избегать темноты.

Рыбы. День серьезных провокаций. Все против вас. Вас будут обвинять в том, чего вы не делали. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует. Исход различных споров будет непредсказуем. Будьте предельно осторожными.

Астролог: Вальдемар Небоходцев