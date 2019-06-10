Гороскоп на неделю 10 – 16 июня: Рыб ждет конфликт, у Овнов переизбыток информации

Общий астрологический прогноз на неделю с 10 по 16 июня для всех знаков Зодиака.

Овен. Вы так много говорите и не пытаетесь даже воплотить планы в жизнь. Пора избавляться от лени. Овны прекрасно это понимают и уже сам готовы сделать шаг навстречу новым эмоциям. Не навязывайте своё мнение окружающим и не зацикливайтесь на мелочах, тогда всё обязательно наладится.

Телец. Вы интенсивно поглощаете новую информацию, не очень беспокоясь о том, что ее может оказаться слишком много, и что, возможно, Вам не удастся ею воспользоваться в ближайшем будущем. Но с другой стороны, Вам будет очень приятно почувствовать себя ходячим справочником, или даже энциклопедией.

Близнецы. На этой неделе вам, скорее всего, придется подчиниться какому-то влиятельному человеку и поступить так, как он вам скажет. Ваше самолюбие, очевидно, будет задето, зато ваши действия принесут вам огромную пользу или обезопасят вас от каких-то неприятностей.

Рак. Важные дела отложите на некоторое время. Займитесь пока решением текущих вопросов. Особого внимания в заслуживают дети и представители старшего поколения. Проведите с ними выходные, больше общайтесь.

Читайте также

Гороскоп на 10 июня: Львы обретут новые знания, у Стрельцов личные обиды

Лев. На этой неделе не исключен негативный опыт в деловой сфере. Однако он, скорее всего, поможет вам сделать какие-то неожиданные для вас выводы, собраться с силами и радикально изменить какую-то не устраивающую вас ситуацию.

Дева. Стараясь и прикладывая усилия в отдаленных местах, можно получить наконец-то окончание дел, связанных с чужими странами или же дальними горизонтами. Оставшись в уединении с какой-нибудь родственной душой, разберитесь наконец со своими планами и измените мировоззрение, разрешив психологические проблемы.

Весы. Представителям этого знака звезды не советуют планировать романтические свидания с партнером. Обстоятельства могут измениться в последний момент, и не суждено осуществить задуманное.

Скорпион. Чрезвычайная подвижность ума позволяет Вам безошибочно находить правильное действие, но она же и не позволяет выполнять это действие достаточно долго – Вам нужна постоянная смена впечатлений. Ваше состояние можно еще назвать эмоциональной ненасытностью. И Вы благоволите к тому, кто Вам это разнообразие обеспечивает.

Читайте также

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Стрелец. На этой неделе вам, скорее всего, предстоит подчиниться решению какого-то влиятельного человека или того, кто, не обладая номинальной властью, является прирожденным лидером.

Козерог. Интеллект и умение строить беседу помогут блеснуть на собеседованиях и открыть невиданные прежде горизонты. Звезды прогнозируют возможность нового сотрудничества и карьерный рост. Кроме того, неделя напомнит о важности семейных ценностей и позволит насладиться теплой домашней атмосферой.

Водолей. На этой неделе есть вероятность какой-то неопределенности. Не исключено, что вы неосмотрительно затеете какие-то перемены там, где сейчас все стабильно, и уже первые результаты покажут, что вы запустили цепь событий с неоднозначными последствиями.

Рыбы. Рыбам в первой половине недели, возможно, придётся вступить в конфликт с кем-то из знакомых, родственников, друзей, соседей или коллег по работе. Именно поэтому это крайне неблагоприятное время для любых социальных контактов. Вторая половина недели пройдет в гармонии с собой.

Астролог: Вальдемар Небоходцев