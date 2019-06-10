Рабочая неделя у россиян будет короче на один день

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Следующая рабочая неделя в России будет 4-дневной. Дополнительный выходной появится в середине недели, в среду, в честь Дня России.

«Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду», – рассказали «Российской газете» в Роструде. При этом 11 июня как предпраздничный рабочий день будет сокращен на один час.

В июне у работающих граждан будет 19 рабочих дней и 11 выходных.

В следующий раз россияне смогут отдохнуть более двух дней подряд только в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства. Он отмечается 4 ноября.