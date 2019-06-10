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Рабочая неделя у россиян будет короче на один день

Рабочая неделя у россиян будет короче на один день
Фото: Амур.инфо

Следующая рабочая неделя в России будет 4-дневной. Дополнительный выходной появится в середине недели, в среду, в честь Дня России.

«Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду», – рассказали «Российской газете» в Роструде. При этом 11 июня как предпраздничный рабочий день будет сокращен на один час.

В июне у работающих граждан будет 19 рабочих дней и 11 выходных.

В следующий раз россияне смогут отдохнуть более двух дней подряд только в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства. Он отмечается 4 ноября.

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#праздники

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    6 дней назад

    А почему 5ти дневной? Официально и так 5ти дневка рисуется в календарях, а тут минус один день.

  • Алиса65

    Алиса65
    6 дней назад

    Вот именно - "добавочный выходной", как и 4 ноября, да всех едросовских праздников и не упомнишь.

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 день назад

    Это общероссийский праздник! Какой нахрен "добавочный" выходной? Зачем ТАК писать?

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