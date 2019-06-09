На благовещенской базе отдыха трехлетний ребенок разбил голову

В субботу, 8 июня, на благовещенской базе отдыха во время игры на детской площадке был травмирован ребенок. Трехлетний мальчик разбил голову, ударившись о металлический крепеж детского лабиринта.

Как рассказала мама пострадавшего ребенка, их семью пригласили на праздник, и в момент, когда взрослые готовили стол, дети отправились на детскую площадку. «Там есть лабиринт. И ребенок, спускаясь с лесенки, встал в полный рост и ударился о крепеж металлический. Он не прыгал, он просто встал и ударился. Там бы любой ребенок мог пострадать. Он заплакал, я сразу туда побежала, мы обработали перекисью рану, сели в машину и поехали в областную больницу. Ему рентген сделали, слава богу, все обошлось, зашивать не пришлось. Но рана глубокая», – поделилась мама мальчика Екатерина Букреева.

Сразу после инцидента опасные крепежи убрали, и дети продолжили играть. Разбираться, кто прав, кто виноват, родители в этот день не стали. С администрацией они связались 9 июня. Директор базы предложила встретиться и обсудить ситуацию.

«Мы свою вину признаем и понимаем всю степень ответственности. Штыри эти мы сразу убрали. Дело в том, что мы перед каждыми выходными проводим плановый осмотр детской площадки и при необходимости делаем ремонт. В этот раз рабочий не углядел и оставил металлический уголок, за это он уже получил выговор. Я родителям на встрече предложила 25 тысяч рублей в качестве компенсации. Но они попросили 100 тысяч. Конечно, такую сумму у нас нет возможности дать. И хочу еще отметить, что мы не взяли с этой отдыхающей компании денег за аренду беседки, и потом на самой детской площадке детки, праздновавшие день рождения, играли весь день бесплатно», – сказала гениректор базы отдыха Ирина Альбертовна.

Родители подтвердили корреспонденту Амур.инфо, что предложенная сумма их не устроила. Они планируют обращаться в прокуратуру и суд, чтобы получить компенсацию и наказать руководство базы.

«Мы не согласны с такой суммой, пусть прокуратура и суд занимается этим. Это ненормально. Пусть им выписывают штраф. Наши знакомые потратили 60 тысяч рублей на праздник, но ни у кого уже не было настроения, мой ребенок был приглашен и ни в каких мероприятиях из-за травмы не поучаствовал», – добавила мама мальчика.