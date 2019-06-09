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На благовещенской базе отдыха трехлетний ребенок разбил голову

На благовещенской базе отдыха трехлетний ребенок разбил голову

В субботу, 8 июня, на благовещенской базе отдыха во время игры на детской площадке был травмирован ребенок. Трехлетний мальчик разбил голову, ударившись о металлический крепеж детского лабиринта.

Как рассказала мама пострадавшего ребенка, их семью пригласили на праздник, и в момент, когда взрослые готовили стол, дети отправились на детскую площадку. «Там есть лабиринт. И ребенок, спускаясь с лесенки, встал в полный рост и ударился о крепеж металлический. Он не прыгал, он просто встал и ударился. Там бы любой ребенок мог пострадать. Он заплакал, я сразу туда побежала, мы обработали перекисью рану, сели в машину и поехали в областную больницу. Ему рентген сделали, слава богу, все обошлось, зашивать не пришлось. Но рана глубокая», – поделилась мама мальчика Екатерина Букреева.

Сразу после инцидента опасные крепежи убрали, и дети продолжили играть. Разбираться, кто прав, кто виноват, родители в этот день не стали. С администрацией они связались 9 июня. Директор базы предложила встретиться и обсудить ситуацию.

«Мы свою вину признаем и понимаем всю степень ответственности. Штыри эти мы сразу убрали. Дело в том, что мы перед каждыми выходными проводим плановый осмотр детской площадки и при необходимости делаем ремонт. В этот раз рабочий не углядел и оставил металлический уголок, за это он уже получил выговор. Я родителям на встрече предложила 25 тысяч рублей в качестве компенсации. Но они попросили 100 тысяч. Конечно, такую сумму у нас нет возможности дать. И хочу еще отметить, что мы не взяли с этой отдыхающей компании денег за аренду беседки, и потом на самой детской площадке детки, праздновавшие день рождения, играли весь день бесплатно», – сказала гениректор базы отдыха Ирина Альбертовна.

Родители подтвердили корреспонденту Амур.инфо, что предложенная сумма их не устроила. Они планируют обращаться в прокуратуру и суд, чтобы получить компенсацию и наказать руководство базы.

«Мы не согласны с такой суммой, пусть прокуратура и суд занимается этим. Это ненормально. Пусть им выписывают штраф. Наши знакомые потратили 60 тысяч рублей на праздник, но ни у кого уже не было настроения, мой ребенок был приглашен и ни в каких мероприятиях из-за травмы не поучаствовал», – добавила мама мальчика.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Susliboy

    Susliboy
    1 час назад

    Алчные все стали(((( во времена совдепа такого не было

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    53 минуты назад

    Она признала вину, готова обсуждать, компенсировать ущерб. Я б даже понял запрос на 60 т.р., но зарабатывать на здоровье ребенка, моветон ей богу.

  • Квочка

    Квочка
    50 минут назад

    зарабатывают на всем. Даже на своих детях

  • zx7823

    zx7823
    48 минут назад

    Криптоаналитик

    Она признала вину, готова обсуждать, компенсировать ущерб. Я б даже понял запрос на 60 т.р., но зарабатывать на здоровье ребенка, моветон ей богу.



    Хабалка какая-нибудь из самых простых решила "подняться".

  • Люблю ромашки

    Люблю ромашки
    44 минуты назад

    Мамашка ушлая) Своего не упустит. И ведь не подавится

  • Мозг

    Мозг
    42 минуты назад

    Дочурка - бл..., сыночек - трутень.

    Кто виноват? Конечно, Путин!

  • Хасан25

    Хасан25
    36 минут назад

    Яжемать не просто ушлая, а мега ушлая! Такая родного ребенка на органы продаст если ей сумму правильную назвать!

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    32 минуты назад

    На чем только люди деньги не делают. Но на детях это грешно

  • Kadet_84

    Kadet_84
    16 минут назад

    Интересно было бы узнать параметры пострадавшего мальчика (возраст, рост) и время начало работы этой детской площадки? До этого же случая, там дети играли, и претензий не было?... Судя по фото да, такое крепление не допустимо! А мамочке, нужно умерить свой "аппетит" и вспомнить поговорку: "Лучше синица в руках (25 000), чем журавль (100000) в небе). Была бы рана глубокая, врачи бы наложили скобки.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    15 минут назад

    За ребенком не пробовали смотреть? Куда ведёте его и т.д. Сейчас прям мейнстрим со всего на штрафах бабки рубить.

  • 028rus

    028rus
    7 минут назад

    Позор мамаше

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