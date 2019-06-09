Амурская область вынужденно потеряла две позиции в национальном инвестрейтинге

«Ранее мы инициировали проверку региональных дорог на соответствие и нашли ошибку в статистических данных, устанавливающих нам 75 % качества. Несмотря на влияние показателя на позицию региона в рейтинге, мы приняли решение изучить ситуацию по дорогам не на бумаге, а на деле», – пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов.

При этом амурские предприниматели высоко оценили улучшение в борьбе с административным давлением на бизнес со стороны контролирующих органов.

«За последние несколько месяцев мы провели десятки встреч с контрольно-надзорными органами. Предприниматели довольны совместной работой и диалогом с Роспотребназдором, управлением налоговой службы, прокуратурой. Эффективно работает такая простая вещь, как группа в мессенджерах с участием председателей совета предпринимательства в муниципалитетах, руководителей практически всех контрольных ведомств и министров», – рассказал руководитель регионального отделения «Опора России» Борис Белобородов.

В целом на протяжении уже нескольких лет в регионе отмечена положительная динамика в развитии делового климата. Амурская область в 2018 году заняла 35 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. В 2016-м году регион был на 47 месте, в 2015-м — занимал 78 место.

«В этом году было непросто достигнуть высокого результата. Новая команда правительства сформирована только в середине 2018 года. Многие проблемы удалось решить уже после проведения опросной кампании. Создан сайт поддержки предпринимательства. В этом году открывается бизнес-инкубатор. Во многом нам помог амурский бизнес и общественные организации. Спасибо им за то, что охотно с нами взиамодействуют и подключаются к большинству процессов, связанных с деловым климатом в регионе», – подчеркнула министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова.

Помимо этого, за прошедший год для предпринимателей внедрили несколько электронных сервисов. Амурские предприниматели первыми на Дальнем Востоке стали направлять документы на регистрацию в электронном виде через МФЦ. Это сократило срок регистрации для всех районов до 3-х дней.

Также в МФЦ появились два отдельных окна для обслуживания юридических лиц и предпринимателей. Сократились сроки по выдаче документов на регистрацию прав собственности и кадастрового учета.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ составляется Агентством стратегических инициатив вместе с ведущими деловыми объединениями и оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды.