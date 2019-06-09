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В Благовещенске два человека пострадали в тройном ДТП

В Благовещенске два человека пострадали в тройном ДТП

В Благовещенске 9 июня около 15 часов произошло тройное ДТП. Авария случилась на перекрёстке Амурской и Партизанской. В результате с места происшествия двух человек увезли в больницу.

В районе дома № 52 по улице Партизанской Toyota Camry под управлением водителя 1972 ода рождения врезалась в Mazda Demio. От удара «мазду» отбросило на стоявший Nissan Tiida.

По информации «Сканера», неотложная медицинская помощь потребовалась водителю «тойоты» и водителю «мазды».

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#ДТП #происшествия

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