В России ввели наказание за повторную кражу электричества

Размер штрафа составил от 15 до 30 тысяч для физических лиц. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч. Юридические лица же облагаются санкцией в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними. Физические лица должны будут заплатить за это от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Юридические – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Как пишет РИА Новости, введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.

Внесение этих изменений направлено на обеспечение защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы. Необходимость применения более жестких санкций к лицам, совершающим повторное незаконное присоединение и потребление таких ресурсов, правительство России обосновывало ранее недостаточностью мер воздействия, предусмотренных сейчас Кодексом об административных правонарушениях.

Ранее депутаты Госдумы от «Единой России» Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев направили в правительство и Верховный суд для отзывов законопроект, в котором предлагают ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии. Однако позднее Минэнерго отказалось от этой идеи.