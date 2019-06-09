Получателям дальневосточных гектаров дали около 580 миллионов господдержки

Эксперты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проанализировали статистические данные 9 субъектов ДФО, в которых реализуется программа «Дальневосточный гектар», чтобы выявить наиболее востребованные меры поддержки для получателей земли. За время действия программы 1 858 её участников воспользовались господдержкой. Общая сумма составила около 580 миллионов рублей.

Наиболее популярны среди участников программы «Дальневосточный гектар» такие меры поддержки, как субсидии, стимулирующие животноводство в личных подсобных хозяйствах, грант на поддержку создания хозяйств, грант «Начинающий фермер», квота на заготовку древесины для ИЖС и субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, микрозаймы.

«Получатели гектаров пользуются существующими мерами поддержки, которые есть во всех регионах, а сумма оказанной поддержки за весь период действия программы уверенно приближается к 600 миллионам. Важно отметить, что из мер поддержки, действующих на Дальнем Востоке и подходящих для освоения земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», треть была оказана именно получателям гектаров», – рассказал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

Наибольшая сумма выплат по различным мерам поддержки зафиксирована в Хабаровском крае – 319 миллионов рублей. В Сахалинской области получателям дальневосточного гектара предоставлена поддержка на 59 миллионов рублей, а в Приморье и Амурской области – на 49 и 48 миллионов рублей соответственно. В Республике Саха (Якутия) участники программы «Дальневосточный гектар» получили поддержку в общем объеме более 40 миллионов рублей.

«За 1 квартал 2019 года наиболее активное предоставление мер поддержки было в Хабаровском крае. Участники программы «Дальневосточный гектар» получили гранты на развитие животноводческих ферм молочного направления на общую сумму 56 миллионов рублей. Кроме того, 22 участника программы заключили договоры на заготовку древесины для собственных нужд», – подчеркнул Сергей Ховрат.

Мерами поддержки можно воспользоваться, например, открывая бизнес, для развития сельскохозяйственных проектов или при строительстве личного жилья. В Сахалинской области фермеры на дальневосточных гектарах получают субсидии на оплату до 50 % лизинговых платежей на закупку спецтехники. В Камчатском крае работает программа субсидирования индивидуального предпринимательства и КФХ. А в Республике Саха (Якутия) действует специальная кредитная программа, по которой можно получить до 1,5 миллиона рублей на обустройство участка по ставке от 11 до 14,5 %.

Полный перечень действующих мер, размещен на сайте Агентства. Материалы на постоянной основе дополняются и актуализируются – в частности, в настоящее время специалисты Агентства формируют перечень мер, которыми смогут воспользоваться получатели гектаров в Забайкальском крае и Республике Бурятия, где программа «Дальневосточный гектар» начнет действовать с 1 июля 2019 года.

Программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. В настоящий момент бесплатный земельный участок можно оформить в 9 субъектах Дальневосточного федерального округа. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта.

По состоянию на начало июня 2019 года в программе «Дальневосточный гектар» принимают участие 75,4 тысячи человек. С ними заключено 52 тысячи договоров, по еще 5,6 тысячам заявлений уполномоченные органы приняли положительное решение о предоставлении земли и запущен процесс подготовки и подписания договора.

Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду, сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.