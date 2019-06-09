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Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: фестиваль кино и театра «Амурская осень»

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: фестиваль кино и театра «Амурская осень»

10 июня утром в студии «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят с исполнительным директором фестиваля кино и театра «Амурская осень» Ольгой Смирновой. Гостья расскажет о предстоящем фестивале. Проведут эфир Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам), дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням), вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакциюпо номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».

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