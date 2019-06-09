Стройку на космодроме Восточный контролируют спутники с орбиты

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«На всех объектах новой стройки уже установлены камеры контроля. Еженедельно ведется мониторинг орбитальной группировкой ДЗЗ», – сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил сделать фото Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с помощью спутника дистанционного зондирования Земли. Позже он продемонстрировал фото во время панельной сессии «Космическая экономика».

5 июня сообщалось, что на космодроме Восточный рабочие начали рыть котлован под новый стартовый стол, с которого будут запускаться ракеты серии «Ангара». Заливка бетона под сооружение планируется осенью.

Вице-премьер Виталий Мутко сообщал журналистам в кулуарах ПМЭФ, что собирается посетить космодром с инспекцией.