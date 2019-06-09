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сегодня, 15:13 3

Стройку на космодроме Восточный контролируют спутники с орбиты

Стройку на космодроме Восточный контролируют спутники с орбиты
Фото: Амур.инфо

Госкорпорация «Роскосмос» контролирует строительство космодрома Восточный с помощью российских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и видеокамер. Об этом ТАСС сообщил источник на амурском космодроме.

«На всех объектах новой стройки уже установлены камеры контроля. Еженедельно ведется мониторинг орбитальной группировкой ДЗЗ», – сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил сделать фото Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с помощью спутника дистанционного зондирования Земли. Позже он продемонстрировал фото во время панельной сессии «Космическая экономика».

5 июня сообщалось, что на космодроме Восточный рабочие начали рыть котлован под новый стартовый стол, с которого будут запускаться ракеты серии «Ангара». Заливка бетона под сооружение планируется осенью.

Вице-премьер Виталий Мутко сообщал журналистам в кулуарах ПМЭФ, что собирается посетить космодром с инспекцией.

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#космодром #космос #строительство #технологии

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Комментарии
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  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    Лучше бы банковские счета руководителей стройки контролировали и их родственников.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Когда все украли ,решили проконтролировать

  • full

    full
    1 час назад

    Походу инфа из разряда гиперзвуковых ракет с феноменальной маневренностью. Не ссыте пацаны, даже на пожары не удосужились спутники натравить, не то, что на вас.

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