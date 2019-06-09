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Соцсети: в Тынде ветер сломал дерево

Соцсети: в Тынде ветер сломал дерево
Фото: vk.com/vtynde

Обновлено: 17:11

В социальных сетях появилась информация о том, что в Тынде случилось происшествие из-за ветра. Порыв сломал дерево.

«Только что напротив Арбата сломало ветром крону дерева. Слава богу, никого не придавило», – сообщил днем 9 июня паблик «ВКонтакте» «Подслушано в Тынде», опубликовав фото с места события.

В администрации города пояснили, что последствия штормового ветра будут ликвидированы в установленные законом сроки. Сейчас заммэра по жизнеобеспечению объезжает город и инспектирует территорию города.

Просмотров всего: 207

#погода #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Новость - огонь!

  • zx7823

    zx7823
    1 час назад

    Вот они-провинциальные новости.

    В тынде сломалось дерево.

    А у нас грузовик опять переехал котенка.

    И 40 просмотров ролика Альфановостей на Ютубе за 3 дня.

  • Riddick

    Riddick
    1 час назад

    Обалдеть!!!

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