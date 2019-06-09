Соцсети: в Тынде ветер сломал дерево

Фото: vk.com/vtynde

Обновлено: 17:11



В социальных сетях появилась информация о том, что в Тынде случилось происшествие из-за ветра. Порыв сломал дерево.

«Только что напротив Арбата сломало ветром крону дерева. Слава богу, никого не придавило», – сообщил днем 9 июня паблик «ВКонтакте» «Подслушано в Тынде», опубликовав фото с места события.

В администрации города пояснили, что последствия штормового ветра будут ликвидированы в установленные законом сроки. Сейчас заммэра по жизнеобеспечению объезжает город и инспектирует территорию города.