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Футбольная сборная России сыграла матч, вошедший в историю

Футбольная сборная России сыграла матч, вошедший в историю

Сборная России по футболу разгромила сборную Сан-Марино со счетом 9:0 в матче квалификации Евро-2020. Встреча, которая вошла в историю, состоялась на «Мордовия Арене» в Саранске.

Покером отметился Артем Дзюба, а Федор Смолов сделал дубль. Кроме того, по одному мячу забили Федор Кудряшов и Антон Миранчук, а также автоголом отметился Микеле Чеволи.

Как пишет «Российская газета», эта победа стала самой крупной в истории сборной РФ по футболу. Ранее рекордными для национальной команды были два матча.

В отборе на Евро-2016 сборная России обыграла Лихтенштейн со счетом 7:0, причем, как и в Саранске, покер сделал Артем Дзюба. А в квалификации к Евро-1996 сборная РФ с тем же счетом разгромила Сан-Марино. Обе эти победы были одержаны на выезде.

Фото: Михаил Синицын / «Российская газета»

Видео: «Матч ТВ»

Просмотров всего: 393

#спорт #футбол

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    В итоге смолов дубль или по одному забил)))).С похмелья писатели?

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    2 часа назад

    Питерский

    В итоге смолов дубль или по одному забил)))).С похмелья писатели?



    Ахах ) Спасибо! Подразумевался Кудряшов. Исправлено. И никакого похмелья )

  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    Стыдно нашли чем гордится, избиение младенцев. Если бы у немцев или Испанцев например с таким счётом выиграли.

  • retrogr

    retrogr
    9 минут назад

    Сан-Марино 0:13 Германия

    (Серравалле, Сан-Марино; 6 сентября 2006)

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