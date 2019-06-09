Футбольная сборная России сыграла матч, вошедший в историю

Сборная России по футболу разгромила сборную Сан-Марино со счетом 9:0 в матче квалификации Евро-2020. Встреча, которая вошла в историю, состоялась на «Мордовия Арене» в Саранске.

Покером отметился Артем Дзюба, а Федор Смолов сделал дубль. Кроме того, по одному мячу забили Федор Кудряшов и Антон Миранчук, а также автоголом отметился Микеле Чеволи.

Как пишет «Российская газета», эта победа стала самой крупной в истории сборной РФ по футболу. Ранее рекордными для национальной команды были два матча.

В отборе на Евро-2016 сборная России обыграла Лихтенштейн со счетом 7:0, причем, как и в Саранске, покер сделал Артем Дзюба. А в квалификации к Евро-1996 сборная РФ с тем же счетом разгромила Сан-Марино. Обе эти победы были одержаны на выезде.

Фото: Михаил Синицын / «Российская газета»

Видео: «Матч ТВ»