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Под Свободным грузовик насмерть сбил пешехода

Под Свободным грузовик насмерть сбил пешехода
Фото: ru.depositphotos.com

Под Свободным произошло смертельное ДТП. В результате наезда грузовика погиб пешеход.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, сообщение о наезде поступило 9 июня около 2 часов ночи. Он произошел на первом километре автодороги «Обход города Свободный». Автомобиль «МАЗ» сбил пешехода, который скончался на месте происшествия.

В настоящее время устанавливаются личность погибшего и все обстоятельства ДТП. Полиция проводит проверку.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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