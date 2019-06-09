Под Свободным грузовик насмерть сбил пешехода

Под Свободным произошло смертельное ДТП. В результате наезда грузовика погиб пешеход.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, сообщение о наезде поступило 9 июня около 2 часов ночи. Он произошел на первом километре автодороги «Обход города Свободный». Автомобиль «МАЗ» сбил пешехода, который скончался на месте происшествия.

В настоящее время устанавливаются личность погибшего и все обстоятельства ДТП. Полиция проводит проверку.