В Амурскую область придут дополнительные иностранные инвестиции

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Амурской области Василий Орлов и директор по региональным проектам, руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы РФ Российского фонда прямых инвестиций Александр Малах подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие инвестиционных процессов и привлечение международных инвесторов на территорию Приамурья.

«Совместные проекты с иностранными партнерами вносят значительный вклад в развитие экономики Амурской области. У нас есть многолетний опыт в работе с подобными проектами, часть из которых завершена, часть находится на стадии реализации. В частности, уже в следующем году по международному мосту через Амур будет открыто движение транспорта. В конце 2019 года планируется начать строительство канатной дороги между городами Благовещенск и Хэйхэ (КНР). В лице РФПИ, как суверенного инвестиционного фонда Российской Федерации, мы обрели надежного стратегического партнера. Рассчитываем на поддержку Фонда в привлечении лучших мировых практик и технологий, а также в укреплении кадрового потенциала нашей области», – цитирует Василия Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

Региональные власти и РФПИ заинтересованы в повышении деловой активности на территории Приамурья. На портале Invest in Russia, созданном для привлечения инвестиций в регионы России, будет постоянно обновляться вкладка с данными об Амурской области на английском, китайском и арабском языках.

«Соглашение позволит Амурской области более полно раскрыть инвестиционный потенциал, предложить иностранным партнерам новые проекты в ключевых отраслях экономики. Наш фонд оказывает не только информационную или методологическую поддержку региональным властям, мы принимаем непосредственное участие в переговорах, что зачастую повышает их эффективность. Привлечение иностранных инвестиций – наша ключевая компетенция», – сказал Александр Малах.

Достигнутые на ПМЭФ-2019 договоренности регламентируют принципы и ключевые условия сотрудничества по привлечению иностранных инвесторов и дальнейшему развитию инвестпроектов. Стороны выразили уверенность, что в рамках нового соглашения удастся достичь высокого уровня взаимодействия Фонда, региональных властей и иностранных инвесторов в интересах развития экономики Приамурья.